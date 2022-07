Právě kontroly dodržování pracovní neschopnosti tvoří v Rakousku aktuálně až čtyřicet procent všech zakázek detektivních kanceláří, informovala na svém webu rakouská veřejnoprávní televize ORF.

Zaměstnavatelé na tyto služby ostatně mají ze zákona právo. „Sledování zaměstnanců během jejich pracovní neschopnosti je jedním z práv, která profesionálním detektivům náleží. Sledování a kontrolu zaměstnanců, pokud existuje podezření na zneužití neschopenky, definuje i spolkový zákon,“ vysvětlil na svém webu certifikovaný detektiv Thomas Sturm z Vídně.

Kontroverzní zákon v Rakousku neprošel. Očkování proti covidu nebude povinné

Ke stále častější metodě zaměstnavatelů, jak si bezpečně ověřit, zda jejich pracovníci skutečně s chřipkou leží doma v posteli, nebo jestli pobíhají po nákupech a kavárnách, upíná pozornost také rakouská komora práce.

Její právníci upozorňují, že ne vždy je rovnítko mezi nemocenskou a časem stráveným v posteli. Příkladem jsou podle poradců komory třeba lékařem potvrzené deprese nebo syndrom vyhoření. „V těchto případech je žádoucí, aby lidé naopak společnost a veřejný život vyhledávali,“ zdůraznili z komory s tím, že stále častěji pak při kontrolách dochází ke konfliktům a přibývá zaměstnanců, kteří se o pomoc obracejí na právníky či soudy.

Čím více případů podobných sledování přibývá, tím více mezi Rakušany vyvstává otázka, kam až mohou zaměstnavatelé zajít, a kde je hranice toho, na co mají zákonné právo.

Případ technika ze Štýrska

V květnu tak zemí pod Alpami rezonoval případ technika letecké společnosti Austrian Airlines. Muž ze Štýrska měl pevné pracovní místo v Grazu. Kvůli uzavření pobočky ho však vedení firmy chtělo přesídlit do Vídně. „I přes aktuální a platnou smlouvu jsem měl pracovat za horších podmínek a za méně peněz. Proti tomu jsem se bránil,“ popisoval pro deník heute.at Sebastian z Deutschlandsbergu.

Situaci chtěl řešit jinak. Když nebylo možné se s chlebodárcem domluvit ani na zkrácení pracovní doby a nastaly potíže i s délkou dovolené, pomalu se dostával do úzkých. „Situace mě hodně psychicky tížila. Při svojí práci musím být duševně fit, nad věcí a vyrovnaný. Závisí na tom životy lidí,“ zdůraznil technik, který nakonec skončil na neschopence.

Třikrát sex a dost. Rakousko zavedlo nová pravidla pro dárce krve

I v jeho případě si zaměstnavatel najal detektivy. Ti devětatřicetiletého muže údajně bez jeho vědomí fotili a sledovali na jeho vlastní zahradě při hraní s dětmi. Zjistil to až v okamžiku, kdy mu na stole přistála výpověď. „Na fotkách je obžalovaný fyzicky aktivní na zahradě, hraje si s dětmi a pije alkohol,“ stálo ve zdůvodnění, které měla redakce heute.at k dispozici.

Také tento spor mezi technikem a společností Austrian Airlines nakonec rozlouskne až soud.

