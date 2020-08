Alexej Navalnyj si před včerejším odletem ze sibiřského města Tomsk, půlmilionového univerzitního centra Sibiře, dal černý čaj.

Během několika desítek minut, chvíli potom, kdy se letadlo ocitlo ve vzduchu, se Navalnyj v křečích zhroutil. Letadlo muselo poté přistátv západněji položeném milionovém Omsku, kde by Navalnyj převezen na jednotku intenzivní péče a napojen na plicní ventilaci.

Podle zpráv ze čtvrtečního večera bojoval Navalnyj o život, byl v bezvědomí a komatu. Lékaři uváděli, že jeho stav je velmi vážný, ale stabilizovaný. „Předpokládáme, že Alexeje otrávili něčím namíchaným do čaje. To bylo to jediné, co ráno pil,“ uvedla včera jeho mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru. Podle svědectví jedno ze spolucestujících křičel Navalnyj v letadle bolestí a volal o pomoc.

Verzi otravy nevyloučili ani lékaři omské nemocnice, kde je Navalnyj hospitalizován. Vyšetřovatelé policie, která se případem zabývá, uvedli, že příčinou otravy mohla být látka, kterou Navalnyj sám sebe otrávil. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřál Navalnému „jako každému jinému občanu Ruska“ rychlé uzdravení.

Kritik režimu

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj je právník a poměrně úspěšný podnikatel. Svého největšího politického úspěchu dosáhl v roce 2013, kdy ve volbách starosty dvanácti milionové Moskvy získal 33 procent hlasů. Od té doby je ve smyšlených procesech téměř neustále šikanován a odsuzován k různým druhům trestů. To mu znemožňuje kandidovat ve volbách. V posledních letech se soustřeďuje na odhalování korupce a obrovských majetků ruských vládců, včetně například exprezidenta Dmitrije Medveděva.