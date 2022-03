Vondrák v rozhovoru pro Deník upřesnil, že není příznivcem zaměření ANO na sympatizanty levicových stran, jak o tom po vypadnutí sociálních demokratů a komunistů ze sněmovny často hovoří Andrej Babiš: „Sociálně citlivá politika neznamená, že jste levicový politik. Ten dává všem, i těm, kteří si to nezaslouží. A přiznávám, že v tom jsme neudělali všechny potřebné kroky. Ale měli jsme za partnera ČSSD, která nás v některých ráznějších opatřeních limitovala.“

Babišova kandidatura

Vyjadřuje se i k případné prezidentské kandidatuře Andreje Babiše: „Myslím, že kandidovat bude. Je typem člověka, který umí jednat a hovořit s každým. Má prezidentskou kompetenci a uměl by Českou republiku reprezentovat.“

Prezident Andrej Babiš? Možnost i pro pětikoalici

A měl by zůstat v čele hnutí ANO? „Pokud bude kandidovat, nebude úplně vhodné, aby zůstával předsedou stínové vlády. Nedá se vyloučit ani jeho odchod z vedení ANO. Pak ovšem máme zvoleného prvního místopředsedu hnutí i stínové vlády Karla Havlíčka, takže bez vedení by ANO nezůstalo. Druhá věc je, zda by se svolával mimořádný sněm. Já bych rád pokračoval v tom, co jsme nastavili, tedy středopravý politický směr.“

Vize a shoda

Ivo Vondrák také popisuje svoji strategii v Moravskoslezském kraji, s níž při přeměně hornického regionu slaví úspěchy. Je založena na naplňování předem vyslovené vize a spolupráci se všemi partnery. Tento postup se ovšem nesnadno přenáší na celostátní platformu.

„Problém centrální politiky je to, že se primárně řídí ideologií a bojem o moc. Přiznám se, že jsem hodně frustrován aktuálním děním v parlamentu. V demokracii ale musíte pro své myšlenky získat většinu, jinak neuděláte nic. O to se teď jako místopředseda ANO budu snažit. Když mi dali na sněmu hlasy, zřejmě si i naši členové uvědomují, že je třeba hledat cestu konsensu. Za necelé čtyři roky budou volby do sněmovny a my musíme mít koaliční potenciál,“ uvedl Ivo Vondrák.

A jak se dívá na rozpočet Fialovy vlády a její povolební kroky?

