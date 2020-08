Systém, který vznikal ve spolupráci s epidemiology a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), by měl určovat například pokyny pro nošení roušek nebo pro fungování zvláštních oddělení v nemocnicích. Má plnit roli pandemického plánu, kvůli jehož absenci čelí vláda a ministerstvo zdravotnictví kritice.

Takzvaný semafor pro Českou republiku by měl riziko nákazy v regionu rozlišovat od nejnižšího přes střední po vysoké zelenou, oranžovou a červenou barvou.

Stupeň rizika by měl určovat podle komunitního šíření. Situace v jednotlivých krajích se podle ministra významně liší. Například Moravskoslezský kraj nebo Praha by nyní dosahovaly středního, tedy oranžového stupně, řekl v neděli v České televizi.

„Stupně pohotovosti stanovují na základě definovaných úrovní přenosů nákazy potenciál a rozsah komunitního šíření na úrovni jednotlivých okresů. Jsou tu kraje, které jsou velké, a nebylo by tak objektivní hodnotit kraj jako celek. Stupně pohotovosti mají být navázána jednotlivá opatření důležitá k zamezení dalšího šíření nemoci covid-19," řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Tabulka ukazuje, co lze očekávat a čím pak nebýt překvapeni. Vycházíme třeba i ze zkušenosti z Moravskoslezského kraje, kde se stalo, že některá opatření nečekaly, protože dostupná data četli jinak,“ dodal epidemiolog Rastislav Maďar k tomu, jak budou doporučení z dokumentu odpovídat realitě.

První mapu Česka podle epidemiologického rizika v jednotlivých okresech zveřejní ministerstvo zdravotnictví 3. srpna, následně ji bude v týdenních intervalech aktualizovat. Dnes to uvedl vedoucí epidemiologické pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar. Takzvaný semafor bude rozdělen na čtyři stupně rizika. Podle aktuálních dat by nejvyšší stupeň nikde v zemi neplatil, druhý nejvyšší by byl pouze v Praze.

Stupně pohotovosti

„Ty stupně pohotovosti jsou důležité zejména z toho důvodu, že na ně mají být navázána opatření, která jsou nezbytná k zamezení vzniku a dalšího šíření," dodal Vojtěch.

„U nulového stupně je riziko minimální, pak první stupeň zelené barvy se sporadickým výskytem nákazy, další je žlutá barva, kdy začíná komunitní přenos, a posledním stupněm je červená, kdy komunitní přenos v daném okresu trvá,“ vysvětlil

„Je důležité říci, že jde o rámec, není to exaktní. Stále tu klíčovou roli mají krajské hygienické stanice a epidemiologové," dodal také. Podle něj důležité, aby i občané byli schopni pochopit, proč se činí ta daná opatření.

Denní nárůst potvrzených případů v Česku v uplynulých dnech rostl, i když počet hospitalizovaných zůstává nízký.

„Data říkají, že epidemiologická situace je plošně dobrá. Lokální ohniska jsou v Praze, na Jihlavsku, částečně v Středočeském a v Moravskoslezském kraji, kde ale postupně ohniska vyhasínají,“ uvedl na tiskové konferenci Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podle něj se nakažené daří trasovat efektivně.

Trasování probíhá efektivně

„Jsou zachytáváni lidé bezpříznakoví či s mírnými příznaky a nezaznamenáváme nákazu v rizikových skupinách obyvatel, až na výjimky,“ dodal Dušek.

„Nákaza v Praze se drží ve zvýšeném výskytu. Jsou to většinu lidé bezpříznakoví či s mírnými příznaky. V těžkém stavu je jeden nebo dva pacienti. Růst má vazbu na epidemickou situaci v nočním klubu. Reprodukční číslo je v Praze 1,06. Ve Středočeském kraji je nárůst podobný,“ dodal k novým datům Dušek. Číslo „R“ pro Středočeský kraj je 1,4. Aktuálně je v Česku 3423 covid-19 pozitivních pacientů. Vyléčených je celkem 11419 lidí, 370 nakažených nemoci podlehlo.

„Za poslední měsíc jsou nově hospitalizovaní jen pět procent ze všech nově diagnostikovaných. Počty pacientů ve věku nad 65 let tvoří přibližně deset procent všech nově diagnostikovaných,“ uvedl také Dušek.

„Máme přehled o datech, o nichž se nám v březnu ani nesnilo. Drtivá většina nakažených má velmi slabé příznaky a umíme je přiřadit ke konkrétním klastrům. Neroste ani mortalita. Objevují se spekulace, že virus ztrácí sílu, k nimž se přikláním. Umírají také hlavně pacienti v pokročilém věku. Ze 100 nově hospitalizovaných pacientů má pouze 19 těžší průběh nemoci. Moravskoslezský kraj přispěl až 43 procenty k celkovému počtu hospitalizovaných,“ dodal Dušek.

Končí druhý audit

Po prvním auditu vyléčených osob, po kterém se počet nakažených snížil přibližně o třetinu, končí druhý obdobný audit. „Audit číslo dva proběhl v nemocnicích a právě končí. Zjistilo se, že 50 pacientů jsou dlouhodobě nemocní, kteří covid-19 de facto nemají, ale jsou i nadále hospitalizovaní. Číslo hospitalizovaných s covidem tedy také klesne. Aktuálně jich v nemocnicích leží okolo 100, 15 z nich je v těžkém stavu," řekl také Dušek.

Vláda od soboty zavedla v celém Česku opět povinnost nosit roušky na vnitřních akcích nad 100 lidí. Ode dneška je omezena kapacita těchto akcí na 500 osob, dosud činila 1000 lidí. Opatření se zároveň mohou už nyní lišit podle regionu. Například v Praze ode dneška platí povinnost nosit roušky i v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře.

Už od června funguje v ČR také takzvaný semafor pro Evropu, který barevně odlišuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích a podle toho upravuje i pravidla platná pro vstup do Česka z těchto zemí. U zemí s nízkým a středním rizikem úřady nevyžadují po českých občanech negativní test na koronavirus nebo místo něj nenařizují karanténu. Ty jsou povinné při návratu Čechů ze zemí s vysokým rizikem. Všechny členské země EU jsou nyní v kategorii s nízkým rizikem nákazy.