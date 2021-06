Babišův kabinet čelil návrhu na vyslovení nedůvěry potřetí. Podnět podali poslanci koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN. Jejich lídři mimo jiné tvrdí, že kabinet nezvládl boj s epidemií nového koronaviru a nebyl schopen zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem.

Poukazují i na údajný Babišův střet zájmů a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Šéf ODS Petr Fiala za iniciátory schůze řekl, že důvodů pro vyslovení nedůvěry je mnoho a každý den přibývají další.

Debata před hlasováním o nedůvěře vládě, která trvala déle než jedenáct hodin, se ve večerních hodinách stočila až k osobním výpadům a padala i silná slova. Poslanci také na návrh předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury zkrátili dobu pro vystoupení na dvakrát 15 minut. Stanjura to zdůvodnil tím, že většina poslanců, která chtěla vystoupit, již promluvila. Návrh vznesl v okamžiku, kdy byl do rozpravy přihlášený nezařazený poslanec Lubomír Volný.

Volný ve svém projevu mimo jiné kritizoval Piráty i jejich předsedu Ivana Bartoše, kterého obvinil například z toho, že je zbabělec. Piráty obvinil, že chtějí vraždit lidi při první příležitosti. Za zbabělce označil i poslance, kteří hlasovali pro zkrácení lhůty k vystoupení. Předtím prohlásil, že Piráti chtějí z Česka udělat gulag a připravit obyvatele o majetek. Jejich jednání přirovnal ke komunistům pod vedením Klementa Gottwalda, když slibovali, že nebudou znárodňovat živnosti.

Volný tak reagoval na vystoupení předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, jenž označil za strašení lidí informace o desetitisícových daních z bytů nebo odebírání řidičských průkazů seniorům.

Předseda lidovců Marian Jurečka poté navrhoval, aby se Volného vystoupením zabýval sněmovní mandátový a imunitní výbor. "Jestli je někdo buran, tak ať se jako buran chová, ale mimo tento jednací sál Poslanecké sněmovny," dodal. Poslankyně Starostů Věra Kovářová Volnému vzkázala, že si plete Sněmovnu s hospodou. "Jste pro mě prostě lidský hnůj," prohlásila.

Volný poté řekl, že ve Sněmovně se vždy pilo a pije, a Kovářové vzkázal "a vás jsem taky viděl ovlivněnou, poměrně solidně". Dostalo se mu za to napomenutí od místopředsedy Sněmovny Petra Fialy (ODS), který jednání řídil.

Kovářové se zastal předseda STAN Vít Rakušan. Debatu, kterou Volný zahájil, označil za panoptikální. "Neberte si do úst kolegyni, ženu z našeho poslaneckého klubu," řekl. Volný se podle Rakušana chová jako zbabělec a měl by se stydět. Volný reagoval, že Rakušan Kovářovou ponížil, když míní, že se neumí bránit sama. "Když žena vstoupí do ringu, je to bojovnice," uvedl.

"To, co se zde odehrálo, není diskuse, to je pouze vzájemné napadání," řekl předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Hamáček: Jednání o nedůvěře je jen řečnickým cvičením

Jednání Sněmovny o nedůvěře vládě je podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka jen předvolebním řečnickým cvičením, neboť opozice při absenci KSČM na svržení kabinetu hlasy nemá. Hamáček to dnes uvedl v úvodu odpolední části debaty jako jeden z posledních řečníků s přednostním právem před otevřením všeobecné rozpravy.

"Opozice ty hlasy nemá, mohli jsme udělat pár zákonů. Je to dneska promarněný čas," uvedl místopředseda vlády. "Ono to někoho bude zajímat do 19:15, pak začíná hokej, a už to nikoho zajímat nebude," uvedl na adresu opozičních představitelů. Poukázal tak na to, že večer se uskuteční utkání mezi Českem a Finskem o postup do bojů o medaile na mistrovství světa. Do odpolední debaty se přihlásily dvě desítky poslanců. Kdy se poslanci dostanou k hlasování, zatím není jasné.

Podle Hamáčka opozice neměla odvahu a sílu dříve vládu sestřelit. Kabinet Andreje Babiše (ANO) nicméně čelil dvěma pokusům v listopadu 2018 a červnu 2019, oba ustál.

I ministr kultury Lubomír Zaorálek ČSSD) označil dnešní debatu za cvičení, které nemá smysl ani cíl. Obvinil opozici, že jednání vyvolala jen kvůli tomu, aby upoutala pozornost veřejnosti.

Rozruch ve Sněmovně vyvolala předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, která byla u řečnického pultíku bez nasazeného respirátoru. Bez ochrany dýchacích cest byla ve Sněmovně i její kolegyně Tereza Hyťhová, již delší dobu nenosí roušky ani dvojice nezařazených poslanců - Lubomír Volný a Marian Bojko.

Komunisté sál opustili

Komunisté sál opustili ihned po projevu svého předsedy Vojtěcha Filipa. Poslanci KSČM se tak nebudou účastnit nejen hlasování, ale ani zbývající části debaty.

„KSČM se rozhodla pro jednotný odchod ze sálu, a ne pro aktivní vyslovení nedůvěry vládě. Možná pro někoho ne zrovna logický krok, ale nejednota by pro voliče mohla být větší problém. Fakt je, že nestojí za to se kvůli vládě, která končí, ještě hádat uvnitř strany,“ uvedl Jiří Dolejš. Doplnil, že útěk ze sálu může vypadat jako alibi, ale řadě spolustraníků vadilo hlasovat s pravicovou opozicí. „Čas ukáže, co bylo blíže pravdě,“ napsal. Osobně si myslel, že aktivně hlasovat pro nedůvěru mělo logiku, zůstal ale v menšině.

Schůzi s cílem sesadit Babišovu vládu vyvolaly koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů a STAN, podle kterých kabinet nezvládl boj s covidovou pandemií. Vládě také vyčítají postup v diplomatickém sporu s Ruskem kvůli kauze Vrbětice. Důvodem pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě je také údajný premiérův střet zájmů a jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Babiš: Opozice vede brutální předvolební kampaň

Čtvrteční jednání začalo střetem názorů předsedy ODS a volebního lídra koalice Spolu Petra Fialy s premiérem Babišem. Zatímco Fiala zopakoval důvody opozice k vyvolání hlasování o nedůvěře. „Kabinet selhlal prakticky ve všem,“ uvedl.

Předseda vlády naopak zmínil například zrušení superhrubé mzdy či zvyšování důchodů, které jeho kabinet prosadil. Opakovaně pak popřel svůj střet zájmů. „Ucítili jste tu příležitost, že můžete porazit toho Babiše, na kterého jste do té doby byli krátcí. Vaším vítaným spojencem se stal covid a na tu kartu jste vsadili všechno. Vidina porážky Babiše vám dočista zatemnila mozek,“ prohlásil Babiš. Opozice podle něj vede proti vládě brutální, nelítostnou a nihilistickou předvolební kampaň. "Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři," dodal.

„Vláda Andreje Babiše s podporou komunistů nikdy podporu Pirátů neměla a nemá. Vládě dnes věří pouze 19 procent lidí a jen desetina voličů je spokojena s politikou, která tato vláda reprezentuje. Vzhledem k tomu, že vláda pozbyla důvěru veřejnosti, musí sněmovna reagovat,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Ke kritice se připojil i předseda STAN Vít Rakušan, podle kterého byla vláda od počátku pandemie řízena jedním velkým chaosem a rezignovala na účinnou pomoc lidem. "Vláda se odpoutala od reality, vláda se stala zajatcem vlastního PR. Česká republika není usměvavý facebook Andreje Babiše, Česká republika je zemí, která je v morálním ekonomickém rozvratu,“ řekl Rakušan.

Předseda SPD Tomio Okamura (SPD) při dnešním sněmovním jednání obvinil vládu z lokajského postoje vůči Bruselu a administrativě amerického prezidenta Joea Bidena a zkritizoval postup kabinetu při koronavirové krizi. Zopakoval, že poslanci SPD budou hlasovat pro pád vlády.