O neštěstí informoval server Blesk.cz, podle kterého se muž oběsil.

Ředitelka komunikace Novy Lucie Melecká pro Deník uvedla, že TV Nova epizodu vysílat nebude. „Musíme s lítostí potvrdit úmrtí účastníka jedné z našich show. Jeho rodině vyjadřujeme hlubokou soustrast. Vzhledem k probíhajícímu šetření případu Policií ČR nemůžeme sdělit další informace. TV Nova poskytuje vyšetřovatelům veškerou součinnost. S ohledem na okolnosti tuto epizodu samozřejmě nebudeme vysílat,“ sdělila Deníku Melecká.

„Nedokážu to pochopit, dva dny před tou tragédií se smál, vtipkoval, jako vždycky…,“ řekla Blesku jedna ze sousedek a dodala: „S manželkou žili v naprosto spokojeném manželství. Do pořadu šli z legrace, z hecu.“ Důvody, které policistu vedly k sebevraždě, by mohly ozřejmit dva dopisy na rozloučenou, které zanechal.

Policie prověřuje všechny okolnosti

Pohřbu se zúčastnili i zástupci moravskoslezské policie. Policista původně sloužil v Praze, poté byl na vlastní žádost převelen do Opavy. Později opět na vlastní žádost odešel sloužit do speciální pořádkové jednotky do Prahy, odkud se s ním na Opavsko přijeli rozloučit jeho kolegové.

Okolnosti tragédie prověřuje moravskoslezská policie. „Policisté prověřují všechny okolnosti, skutečnosti, a zda na smrti muže neměla podíl jiná osoba. S ohledem na pozůstalé nebudeme zveřejňovat žádné bližší informace,“ sdělila Deníku Pavla Jiroušková z moravskoslezská policie.