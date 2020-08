V rozsáhlém testu se hodnotila chuť, výživové hodnoty, složení, cena a legislativní náležitosti. Senzorické zkoušky probíhaly v akreditované laboratoři Eurofins. A výsledky? U čokoládových si za kvalitu a výtečnou chuť připlatíte. U mangové zmrzliny je to přesně naopak.

Příchutě čokoláda, mango a karamel vybrala iniciativa Vím, co jím a piju na základě výsledků průzkumu oblíbenosti mezi spotřebiteli. Mango je lahodné a šťavnaté tropické ovoce s výraznou a osobitou chutí i vůní. Má vysoký obsah beta-karotenu a obsahuje více vitaminu C než citron. Patří mezi celosvětově nejrozšířenější ovoce a zájem o něj stoupá i u nás. Popularitu si získává i slaný karamel. Čokoláda se na předních příčkách objevuje pravidelně.

Magnum: Nejlepší, ale nejsladší

Z analýzy čokoládových krémů vyplynulo, že za nejlepší zmrzlinu si musíte připlatit. Hodnotitelům totiž nejvíce chutnalo Magnum Double Chocolate Deluxe (výrobce Unilever) a Grom Cioccolato (Unilever), u kterých za jeden přibližně půllitrový kelímek zaplatíte 180 až 200 Kč. Oba výrobky získaly také nejvyšší příčky v celkovém hodnocení. Jde také o zmrzliny s vyšším obsahem čokolády, tuků a cukrů.

Senzorickým testem s dobrými výsledky prošel i Häagen-Dasz Belgian Chocolate od stejnojmenného výrobce a čokoládová zmrzlina Ovocný světozor (Hájek & Boušková). Za každou pintu zaplatíte v průměru o 60 Kč méně než u vítězných výrobků. Ovocnému světozoru je ale vytýkaná příliš komplikovaná receptura se spoustou přídaných a mnohdy netypických látek. Mezi čokoládovými výrobky má ale nejméně tuku na 100 gramů.

Pokud chcete mlsat zmrzlinu a nedostat do sebe příliš cukru, sáhněte po kelímku Pegas Belgian Chocolate (Bidfood). Zatímco ostatní hodnocené čokoládové výrobky obsahují množství 22 až 27 gramů cukru na 100 g, u Pegasu najdete jen 18 gramů. Jedná se také o nejlevnější čokoládovou zmrzlinu v testu.

Nejdražší karamelová není nejlepší

Výsledky pint se slaným nebo sladkým karamelem dopadly zcela jinak. Nejdražší zmrzliny Ben&Jerry‘s Salted Caramel Brownies (Unilever) a Magnum Double Salted Caramel (Unilever) stojí 180 a 190 Kč za kelímek a v senzorickém testu obsadily průměrné třetí a čtvrté místo. Jeden kelímek Magnumu také obsahuje nejvyšší množství cukrů (29 g) a tuků (19 g) na 100 g.

Lépe si od stejného výrobce vedl Ben&Jerry‘s Caramel Sutra Core, který skončil v senzorickém hodnocení na druhém místě. Nejlepší v chuti i v celkovém hodnocení byl Häagen-Dasz Salted Caramel (Haagen Dazs Arras SNC). Cena za kelímek a výživové hodnoty jsou téměř stejné jako u předchozích mražených krémů.

Svou chutí příliš neoslovilo Familiato Slaný karamel (Puro Gelato). U výrobku Fresca Gelato Slaný karamel (Fresca Paleta) byla cítit náhražka připomínající kondenzované mléko. Výtku si vysloužil také za neodpovídající obsah tuků pro mražené smetanové krémy. Obě zmrzliny deklarovaly nepřítomnost konzervačních látek, což je obecná vlastnost mražených krémů, a neměla by být zdůrazňovaná. Pozitivum je velmi nízká energetická hodnota a málo cukrů v porovnání s ostatními. Zatímco jiné karamelové pinty se pohybují mezi 23 a 29 g cukru na 100 gramů výrobku, Familiato Slaný karamel má jen 2,1 g. To je nejméně ze všech zmrzlin napříč analýzou.

Energeticky nenáročná a cenově velmi dostupná mezi karamelovými pintami je zmrzlina Marks&Spencer Dessert Menu Salted Caramel - za jeden kelímek zaplatíte 120 Kč. Senzorickým testem prošel až na pátém místě.

Mrož Mango předčil konkurenci

A jak dopadlo mango? Na prvním místě skončil Prima Mrož sorbet Mango (Bidfood), který v několika ohledech těsně porazil konkurenty. Výrobek se pyšnil sladkou mangovou chutí s kousky ovoce a jemnou konzistencí. V senzorickém testu získal první místo. Výtečné hodnocení získal i za absolutně nejpříznivější cenu: 75 Kč za půllitrový kelímek, což je nejméně mezi všemi 22 testovanými vzorky.

Prima Mrož Mango obsahuje jen 30 procent manga, což je průměrná hodnota.

Pokud hledáte zmrzlinu s vysokým podílem manga, sáhněte po Grom Sorbetto al Mango (Unilever), který obsahuje 45 procent. Mražený krém získal sympatie i za sladkou chuť, dobrou konzistenci a pěkný výrazný vzhled. V celkovém hodnocení získal druhé místo. Skvělá a zároveň levnější volba je Fresca Paleta mangová zmrzlina (Fresca Paleta) s obsahem 49 procent manga. Senzorickým testem prošla na děleném druhém až čtvrtém místě společně s Grom Sorbetto a Angelato Sorbet Mango (MAKSER). Hodnotitelé chválili jejich příjemnou mangovou chuť, přiměřenou sladkost a jemnou konzistenci.

Cenově příznivý je G7 Ananasovo mangový sorbet s maracujou (G7). Má ale zvláštní konzistenci, nakyslou chuť a celkově nepůsobil na hodnotitele příliš přirozeně. Obsadil proto poslední místo v senzorickém testu. Plusové body ale obdržel za nejvyšší podíl ovocné složky, ačkoliv jde převážně o ananas, v menšině o maracuju a mango (11 %).

Potíže s legislativou

Angelato dostalo výtku za to, že na obalu nebyly uvedené výživové údaje, podíl manga ani hmotnost, což je v rozporu s legislativou. Totožné potíže měla v testu i mangová zmrzlina od Crème de la Crème. I zde na obale nejsou uvedené výživové hodnoty. Zmrzlina také obsahovala stabilizátor E410 – karubin, ačkoliv na obale bylo uvedeno tvrzení, že výrobek neobsahuje stabilizátory. Senzorickým testem prošla zmrzlina na průměrném místě, někteří ocenili výraznou chuť manga a sladkost, jiní méně.

Nepříliš úspěšný při ochutnávce a posuzování legislativního značení byl i Mangový sorbet z Kaznějovského zmrzlinářství. Výrobce sice uvádí, že jde o nízkosacharidovou zmrzlinu, která obsahuje umělá sladidla, značení ale není úplně v pořádku.

Při testování zmrzlin byl zjištěn i jiný nešvar, se kterým se lze setkat i u jiných potravin. Je to nadužívání tvrzení, že výrobek „může obsahovat“ některý z alergenů. „Komplikuje to situaci alergikům, kteří poté mají menší výběr. Značení „může obsahovat“ v konečném důsledku pak málokdo věří. Samozřejmě, pokud je alergen ve výrobku skutečně obsažen, značení je třeba, protože může způsobit zdravotní problémy,“ upozorňuje docent Jiří Brát, odborný garant iniciativy Vím, co jím a piju.