Nový školní rok začne pro všechny žáky 1. září ve školách. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy. Novinářům to po dnešním jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) řekl šéf resortu školství Robert Plaga (ANO).

Děti a učitelé ze škol v okolí Dačic a Slavonic na Jindřichohradecku použili 25. května 2020 při obnovení výuky ochranné štíty proti koronaviru z recyklovaného plastu | Foto: ČTK

Podle Plagy do škol nastoupí všichni žáci a žačky. "Není v plánu ani v žádném ze scénářů, že by se dělily třídy, a 1. září se do škol vracejí všichni žáci ve standardních třídách," řekl Plaga.