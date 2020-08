"Vycházeli jsme z názoru epidemiologů, nyní vnímáme protinázory. Toto je určitý kompromis a finální řešení na základě ujištění týmu chytré karantény, že je schopná reagovat velmi promptně, pokud by se situace zhoršovala," řekl ministr. Od pondělního prohlášení o zavedení roušek ve všech vnitřních prostorách podle něj přišla celá řada podnětů a uskutečnilo se několik jednání s různými asociacemi. "K extenzivnějším opařením, jako jsou ty komerční provozy, kterých je poměrně hodně, se chceme vrátit na konci září, pokud se nestane nic neočekávaného," dodal.

Opatření ve školách budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha záviset na epidemiologické situaci a vývoji takzvaného semaforu. „Debatovali jsme otázku škol a povinnosti, aby děti měly roušky. Jsme schopni to řešit semaforem,“ řekl Vojtěch. Povinné budou jen tam, kde se na semaforu objeví oranžová.

„Od plošného opatření zavádění ve školách ve společných prostorách se vracíme k navázání opatření na vývoj situace, na semafor. Debatovali jsme o tom, jestli je ústup od plošného preventivního opatření zvladatelný opatřeními chytré karantény a semaforu. Jsem velmi rád, že se vracíme k původnímu návrhu, to znamená navázání situace ve školách na vývoj semaforu,“ řekl.

Plaga novinářům také řekl, že je připraven dnešní změnu rychle zapracovat do manuálu, který v pondělí nechal rozeslat školám. Manuál nejdříve s nošením roušek nepočítal, v pondělí do něj byla tato povinnost narychlo zapracována. Nosit roušky bude nutné jen v okresech, které budou na pravidelně zveřejňované mapě rizika označené oranžovou nebo červenou barvou.

Nosit roušky nebude od září potřeba v obchodech a službách pro zákazníky, tj. v supermarketech, u kadeřníka či kosmetičky. Znovu se epidemická situace zhodnotí koncem září, uvedl ministr Vojtěch. Roušky tak nebudou povinné ani v restauracích. V divadlech povinnost nošení ochrany úst a nosu platí pouze nad 100 osob. „Vnímáme veřejnou debatu, nejsme slepí a hluší,“ řekl také Vojtěch.

Je to definitivní

Na tiskové konferenci vystoupila i hlavní hygienička Jarmila Rážová. Aktualizovaný semafor nákazy se podle ní bude podle ní nyní aktualizovat již v pátek a nikoliv v ponděli, jako tomu bylo dosud. „První informace o situaci bude zveřejněna k 28. sprnu, abychom včas dali informaci o vývoji v regionech,“ upřesnila. Školy by tak měly dostat čas na přípravu, kdyby se situace v jejich okrese zhoršila. V současnosti není nikde oranžová barva, v Praze a na Frýdecko-Místecku je zelená barva značící zvýšený počet případů nákazy covidem-19.

„Tým chytré karantény garantuje, že je schopen reagovat podle vývoje epidemické situace,“ doplnil Vojtěch s tím, že jeho lidé vyhodnotí situaci koncem září, a kdyby bylo třeba, pravidla by se zpřísnila. Ujistil, že se seznam míst, kde budou roušky povinné, již měnit nebude. „Je to definitivní,“ řekl.

Úpravu opatření nebere jako prohru

Pondělního jednání Rady vlády pro zdravotní rizika se účastnil i premiér Andrej Babiš (ANO), na opatřeních proti koronaviru, která byla v pondělí oznámena a upřesněna ve středu, byla na zasedání obecně shoda, řekl také Vojtěch poté, co po výtkách předsedy vlády oznámil úpravy pravidel. Změny nechápe jako svou porážku.

Vojtěch uvedl, že Babiš se pondělního jednání rady vlády jako její předseda účastnil. "V obecné rovině proběhl konsensus na bázi celé rady," řekl ministr na dotaz, zda s opatřeními Babiš v pondělí souhlasil. Dnes představené úpravy jsou podle něj výsledkem debat po zveřejnění podrobností opatření.

Odmítl, že by se měnila drtivá většina opatření. "Od té doby (pondělí) přišla celá řada podnětů. Diskutujeme s různými subjekty, zástupci různých asociací a podobně. Reagujeme na situaci. Neřekl bych, že je to moje porážka. Situace se od pondělí vyvinula," dodal.

Nařízení znovu nosit roušky na veřejných místech oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu. Premiér Andrej Babiš vzápětí avizoval, že se mu rozhodnutí ministerstva příliš nezamlouvá. Novinářům řekl, že k němu má výhrady a některým výjimkám a pravidlům nerozumí. Zmínil se například o školách, kdy žáci ve třídách podle původního nařízení nemuseli mít chranu úst a nosu ve třídě, ale na chodbách ano.

"Vůbec se mi to nelíbí. Proto jsem si pozval na zítra (čtvrtek) pana ministra a celý ten tým, který o tom rozhoduje, protože když jsem viděl nekonečný seznam výjimek, kterým úplně nerozumím, tak zkrátka to musíme nějak probrat," řekl Babiš. Zavedení povinnosti nošení roušek ve veřejné dopravě, sociálních zařízeních či nemocnicích je podle něj správně. "Ale potom je otázka dalších věcí, které jsou tam navrženy. Tam si myslím, že je potřeba se o tom ještě bavit," dodal před jednáním s Vojtěchem.

Babiš: Komunikace o rouškách není ideální

Komunikace s veřejností o rouškách není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ideální. O pravidlech pro zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru rozhodují odborníci, vláda ale vnímá reakce lidí a nechce dopady do ekonomiky, řekl dnes Babiš v České televizi (ČT). Další úpravy pravidel, která se změnila třikrát v posledních čtyřech dnech, do zářijového začátku jejich platnosti nepředpokládá. Odpovědi na otázku, zda má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jeho důvěru, se vyhnul.

Zatím poslední změnu pravidel pro nošení roušek oznámil ministr Vojtěch dnes odpoledne po jednání s Babišem. Zakrývání nosu a úst nebude na rozdíl od předchozí verze povinné ve školách, obchodech, restauracích a službách pro zákazníky, jako jsou kadeřnictví a pedikúra. Roušky tak lidé budou muset mít v hromadné dopravě, na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a u říjnových krajských a senátních voleb.

Znovu se epidemická situace zhodnotí koncem září, řekl na dnešní tiskové konferenci Vojtěch. Opoziční poslanci mluví o cirkusu a amatérismu, zástupci dotčených škol, obchodů a restaurací o zmatku, chaosu a vyvolávání strachu a paniky.

"Není to ideální samozřejmě," řekl Babiš o komunikaci směrem k veřejnosti. Nejasnou komunikaci přiřkl ministrovi zdravotnictví. "Pan ministr má samozřejmě velice těžkou roli," řekl premiér na otázku, zda má Vojtěch jeho důvěru. Ministr podle něj zjistil, že tři jeho týmy, klinický, laboratorní a epidemiologický, mají na pravidla pro roušky rozdílné názory. Odmítl tvrzení, že má ve věci poslední slovo. "Samozřejmě vnímáme, co lidi říkají," uvedl Babiš. Poslední změny podle něj přišly "ještě včas", když do 1. září zbývá ještě 12 dní. Nepředpokládá, že budou nějaké změny po dalším jednání expertního týmu 28. srpna.

Česko je podle Babiše v jiné situaci než za první vlny koronaviru na jaře, poukázal na nynější menší počty hospitalizovaných s nemocí covid-19, Česko je na tom podle něj dobře s úmrtností. "Mám zájem, aby se náš život vrátil do původních kolejí, abychom nezničili společenský, kulturní, sportovní život," řekl. Česko si podle něj nemůže dovolit další ekonomické dopady kvůli koronaviru.

Vojtěch dnes uvedl, že pondělního jednání Rady vlády pro zdravotní rizika se účastnil i Babiš a na opatřeních proti koronaviru, která ministr v pondělí oznámil, byla na zasedání obecně shoda. Po jednání rady Vojtěch v pondělí řekl, že od 1. září budou v Česku roušky povinné ve vnitřních prostorách, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy. Pravidla pak ve středu upřesnilo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. "Nikdo mě neinformoval o tom, že ve středu vyjde zase nějaký návrh, který zavádí roušky v službách a obchodech, o tom nebyla řeč," řekl dnes Babiš v ČT k pondělnímu jednání rady.