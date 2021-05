Podle svých slov rovněž předpokládá, že od 1. června se očkování umožní již všem lidem nad 16 let. Premiér ve vysílání také zmínil nový očkovací rekord. Za čtvrtek mělo být naočkováno téměř 96 tisíc lidí.

Babiš ve vysílání také řekl, že se připravuje kampaň pro mladší věkové skupiny na podporu očkování. „Samozřejmě jsme to dělali na úřadě vlády, na ministerstvu zdravotnictví nejsou na ten marketing dobří,“ doplnil premiér.

"Oslovili jsme významné osobnosti, sportovce, a připravuje se to, abychom to načasovali, kdy už skutečně se dostaneme do fáze, že budou vakcíny," uvedl Babiš.

Babiš rovněž uvedl, že začátkem června by mohl začít fungovat CovidPass na portálu ocko.uzis.cz, díky němuž by mohlo být cestování do zahraničí jednodušší. „Všichni tam uvidí, do kdy jim platí testy, očkování i ta imunita po prodělání covidu,“ vysvětlil premiér.

S postupným otvíráním registrací pro třicátníky se původně nepočítalo. Na začátku minulého týdne ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že po spuštění registrace pro lidi ve věkové kategorii 40 až 45 let se už zřejmě budou moci o vakcínu hlásit všichni zájemci starší 16 let. Registrace pro lidi nad 40 let byla spuštěna o půlnoci z neděle na pondělí.

Očkování proti onemocnění covid-19 začalo v Česku koncem prosince. Zdravotníci od té doby aplikovali přibližně 4,4 milionu dávek. Dokončené očkování má zhruba 1,14 milionu lidí.

Jako první se do systému pro registraci k očkování mohli hlásit lidé starší 80 let, následovali zdravotníci, zaměstnanci škol nebo chroničtí pacienti a další ročníky.