Ve čtvrtek se ale začne od západu zatahovat, místy se už objeví přeháňky nebo bouřky. V pátek bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na východě i bouřkami.

Zatažená obloha bude zpočátku také o víkendu, ve většině Česka bude pršet. Postupně by ale mělo oblačnosti ubývat. "Teploty by se na konci pracovního týdne a o víkendu už měly pohybovat jen od 20 do 25 stupňů Celsia," dodali meteorologové.

Další dva týdny budou podle dlouhodobé předpovědi ČHMÚ teplotně nadprůměrné až průměrné s nejvyššími odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Poslední předpovídaný týden, začínající pondělím 5. září, by měl být teplotně průměrný až slabě nadprůměrný s minimálními teplotami kolem 12 stupňů a nejvyššími kolem 23 stupňů Celsia.

Množstvím srážek se příští čtyři týdny jako celek nebudou výrazněji odlišovat od hodnot obvyklých pro tuto část roku. "V prvním a posledním týdnu budou srážky i nadprůměrné s úhrny kolem 25 milimetrů. V ostatních dvou týdnech se budou pohybovat kolem 12 milimetrů," uvádí ČHMÚ.