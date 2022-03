Rekordních téměř 600 milionů korun vrátí za loňský rok lidem Všeobecná zdravotní pojišťovna. Je to skoro o padesát milionů víc než předloni. Vzrostl i počet pojištěnců, kteří mají na přeplatek nárok. Peníze dostane zpět více než půl milionu lidí, což je asi o pětatřicet tisíc víc než za rok 2020. „Osmdesát procent lidí, kterým peníze vracíme, tvoří senioři,“ popsala mluvčí VZP Viktorie Plívová. Jeden člověk dostane zpět v průměru přes tisíc korun.

Vysoké částky za loňský rok hlásí i další pojišťovny. Kupříkladu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vrací více než 80 tisícům lidem téměř třiadevadesát milionů korun. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vrací peníze více než deseti tisícům pojištěnců v souhrnné výši přes jedenáct milionů korun. I u těchto pojišťoven stoupl počet lidí, kterým jsou peníze vraceny.

Přeplatky lidem pojišťovny vrací buď poštovní poukázkou, nebo jim přijdou na bankovní účet. Žádat si o ně nemusejí. Je ale třeba hlídat, zda má člověk správně uvedenou adresu, kde skutečně žije. Může to být i domov seniorů. Peníze od všech pojišťoven zpět postupně dostane celkem asi 900 tisíc lidí.

Medikamenty i vitamíny

Do skupin léků, za jejichž nákup pojišťovny lidem vrací přeplatky, patří kupříkladu preparáty na ředění krve, záněty žil, kloubní výživu či některé léky na rakovinu. „Když ale existuje levnější varianta, pojišťovny nic nevrací,“ upřesnila vedoucí výdeje léčiv pro veřejnost v lékárně motolské nemocnice Veronika Krajčová. Některé pojišťovny mají individuální programy, kdy proplácí určité vitamíny na posílení zdraví nebo pro kojící ženy.

Za léky, které si lidé kupují volně, pojišťovny peníze nevrací. Z těch si podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv lidé loni nejvíc kupovali léky s kyselinou acetylsalycolovou, paracetamolem či ibuprofenem. Tedy hlavně přípravky na sražení horečky, respirační potíže či bolest hlavy.

Plno peněz lidé v lékárně podle zkušeností Krajčové loni nechali například za injekce do kloubů nebo inkontinenční pomůcky. To jsou ale zdravotnické prostředky, na něž se vracení peněz též nevztahuje.

Roční limit na započitatelné doplatky

- děti do 18 let a lidé nad 65 let: 1 000 Kč

- senioři nad 70 let: 500 Kč

- poživatelé invalidního důchodu a lidé, kterým byla uznána invalidita ve 2. nebo 3. stupni, ale invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění: 500 Kč

- ostatní pojištěnci: 5 000 Kč



Zdroj: VZP