Podíváte-li se na aktuální situaci v České republice, zdražování energií, sílící covid a rostoucí inflaci, nelitujete, že koalice SPOLU a PirSTAN vyhrály volby?

Naopak. Jsem ráda, že naši zemi nebudou nadále spravovat lidé, kteří celou řadu věcí, které teď musíme řešit, zavinili. Kvůli jejich nezodpovědnému chování se nezvládl covid a do velké míry také rychlý růst cen. Kdyby to mělo pokračovat v následujících čtyřech letech, náraz do zdi by byl obrovský. I tak bude velmi těžké zatáčku vybrat a všechno ustát tak, abychom se obešli bez bolestivých kroků.

Opoziční kritika a vládní odpovědnost jsou jiné disciplíny. Vy jste třeba odmítali zpoplatnění testů na covid, které vláda zavedla. Petr Fiala teď říká, že je třeba vyčkat na dopad tohoto opatření. Nebudete couvat i v jiných věcech?

Spíš bych to hodnotila tak, že nám není vlastní politika ode zdi ke zdi. Nechceme dělat všechno opačně než ti před námi jen proto, že jsme s tím nepřišli my. Budeme pracovat na základě dat a odborných doporučení. Proto jsme už nyní sestavili velký expertní tým, který reprezentují osobnosti, jako je pan profesor Chlíbek. Těm budeme naslouchat. Co se týká zpoplatnění testů, nebudeme ho bezhlavě rušit, ale nejprve vyhodnotíme jeho dopad. Větší zájem o očkování mě velmi těší, protože naše koalice a AntiCovid tým dlouhodobě tvrdí, že jedině vakcinace je cesta z covidové krize. Podívejme se třeba do Portugalska, které nemusí už přijímat žádné restrikce, neboť většina obyvatelstva je naočkována.

Není to proto, že se tam, stejně jako ve Francii nebo Itálii, vláda rozhodla jednoznačně zvýhodňovat očkované občany a odmítačům maximálně komplikovat život, například zpoplatněním testů?

Klíčová je důvěra lidí vůči státu a jeho institucím, která je v těchto zemích vyšší než v České republice. Vláda Andreje Babiše ji prošustrovala v prvních měsících epidemie a pak už jen hasila požár. Pro budoucí vládu bude jedním z velmi důležitých úkolů nastavit novou komunikaci s občany, s důrazem na to, že naše slovo platí a nebude se měnit každý druhý den. Není možné, aby se v přímém přenosu ministři hádali o přijímaných opatřeních třeba ve školách, jak to vidíme teď. Současná vláda neměla k řešení krize jednotný postoj, což přinášelo rezignaci občanů, jejich únavu a frustraci. Nevěděli, čemu mají věřit.

Jenže i lídři obou koalic vypouštějí do éteru protikladné výroky. Příští ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS trvá na stomiliardovém škrtu ještě v rozpočtu na příští rok, šéf STAN Vít Rakušan mluví o šedesáti miliardách a Pirát Ivan Bartoš zase odmítá plošně škrtat šest procent ve všech resortech.

Na řešení rozpočtu a krocení deficitu na příští rok máme ustanovený tým, kde jsou experti za všechny strany. Právě proto jsem zdrženlivá v komentářích k receptu, kde a jak uspoříme.

Kdo je v něm za TOP 09?

Předseda našeho poslaneckého klubu Jan Jakob, který byl v minulém období členem rozpočtového výboru.

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který letos v lednu uvolnil místo ve sněmovně právě Janu Jakobovi, mi řekl, že dlouhodobé řešení veřejných rozpočtů je v reformě systémů sociálního a zdravotního pojištění. Co o tom vzhledem k výši deficitu soudíte?

Už z opozičních lavic jsme při projednávání rozpočtu na příští rok předkládali řadu návrhů na krocení dluhu, konkrétně u dotačních titulů pro agrární a potravinářské komplexy. Stát tu přece není od toho, aby dotoval linky na toustový chléb.

Tím se ovšem neušetří 377 miliard, což je plánovaný schodek na příští rok.

To jistě ne, v souvislosti s rokem 2022 mluvíme o úsporách v desítkách miliard, protože vyšší by předpokládaly změny zákonů nebo daňového systému. Nám ale zbývá jen několik týdnů.

Počítáte s rozpočtovým provizoriem?

Zřejmě se tomu nevyhneme, protože volby se sešly s finálním schvalováním rozpočtu, s jehož podobou nová koalice nesouhlasí. Budeme dělat maximum, aby provizorium bylo co nejkratší. Pokud bude v řádu týdnů, nepůjde o žádnou katastrofu.

V čtyřletém horizontu připouštíte nutnost sáhnout do systémů sociálního a zdravotního pojištění?

Se sociálním pojištěním jednoznačně souvisí důchodová reforma. My máme velkou ambici ji provést, je to klíčový bod našich programových priorit i předvolebních slibů. Chceme lidem nabídnout příležitost, aby si spořili sami, ne jim zvyšovat odvody. Nepůjdeme cestou jakéhokoliv zvyšování daňového zatížení, protože to už je dost vysoké a třeba cena práce je jedna z nejvyšších v rámci Evropské unie.

Vy byste byla pro její snížení? Hovořilo se o jednom až dvou procentních bodech sociálních odvodů.

Ano, my to v programu máme, ale nelze čekat, že bychom tento slib splnili hned jako první. Nejdříve musíme veřejné finance stabilizovat.

Ivan Bartoš se už po volbách kriticky vyjádřil k tomu, že ODS s ANO a SPD loni na podzim odhlasovaly zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu fyzických osob na 15 procent. Nezakládá to na třenice v příští vládě?

Nemám informace, že by Piráti vstoupili do jednání o programu s návrhem revize tohoto zákona. Pro nás bude hlavním vodítkem text programového prohlášení, podobné výroky vracející se k minulosti proto považuji za poněkud zbytečné.

Co vyšší daňové zatížení firem, které třeba Piráti a STAN připouštějí?

Tuto záležitost ještě nemáme vyřešenou. Pro TOP 09 je klíčové, aby celková daňová zátěž nerostla. A aby byl daňový systém předvídatelný a daně se neměnily na poslední chvíli.

Zrušíte elektronickou evidenci tržeb?

To zatím není vydiskutované. Určitě nebude spuštěna třetí a čtvrtá vlna EET.

Ponecháte slevy na jízdném pro penzisty a studenty?

I o tom ještě pořád debatujeme.

Velký rozruch způsobil možný příští ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09, když uvedl, že za špičkové zdravotní služby se ve světě běžně připlácí a nelze vyžadovat, aby v každé nemocnici byla stejně kvalitní péče. Zavede vaše vláda nadstandardy ve zdravotnictví?

V předvolebním programu koalice SPOLU nic takového není, ale byla tam možnost většího připojištění na lepší péči. Na tom, jakou konkrétní podobu bude mít, se musíme dohodnout. Stále modernější a vyspělejší péče musí být dostupná pro všechny, s čímž připojištění ale není v rozporu. Jeho parametry musíme precizně definovat. Chceme lidi motivovat, aby se o sebe a svoje zdraví více starali

Možná budete muset lidem vysvětlit, že z hlediska státu není efektivní, aby v každém větším městě byla nemocnice se všemi specializacemi, a za péčí na nejvyšší úrovni budou muset dojet do několika vybraných center.

Je to logické i proto, že výjimečná a náročná onemocnění nejsou tak četná, tudíž je v menších nemocnicích léčí párkrát za rok, jejich lékaři nemají potřebné zkušenosti. Specifická péče by se opravdu měla koncentrovat jen v několika místech. Dává to smysl hlavně pro pacienty.

Po oznámení výsledků voleb jste byla hlavní favoritkou na ministryni práce a sociálních věcí. Proč jste dala přednost předsedkyni Poslanecké sněmovny?

Nejvyšší vedení TOP 09 se rozhodlo o ministerstvo práce a sociálních věcí neusilovat i proto, že budeme mít v pětikoaliční vládě pouze dva posty. Navíc jsem přesvědčena, že tento resort, který připadne KDU-ČSL, bude v dobrých rukou.

Nejvyšší post ve sněmovně je možná prestižní, ale když vidíme, že v minulosti ho zastávali třeba Miloslav Vlček z ČSSD nebo Radek Vondráček z ANO, není to z hlediska politického vlivu zásadní pozice. Jak s ní chcete naložit?

Ve vládě zasedne rekordní počet stran a bude potřeba koordinovat dohody pěti poslaneckých klubů, aby sněmovna byla opravdovou oporou vlády v prosazování jejích priorit. Chci se zasadit o to, aby jednání bylo hladké a korektní. To je velký úkol.

Bude hodně v ženských rukou, neboť místopředsedkyněmi se mají stát Olga Richterová z Pirátů a Věra Kovářová ze STAN. Možná i mezi nominanty ANO bude žena. Nebude mezi nimi ale nikdo z SPD. Tento postoj zdůvodňujete hlavně zahraničněpoliticky?

Spíše vnitropoliticky. Strana, která zastává nacionalistické až xenofobní názory, nemá reprezentovat sněmovnu doma ani v zahraničí. TOP 09 do vedení dolní komory Tomia Okamuru ani Vojtěcha Filipa z KSČM nikdy nepodpořila. Oba tyto subjekty nemají zájem rozvíjet demokracii v Česku, ale naopak ji nabourávat. Demokraté nemohou volit do vedení někoho, kdo to s demokracií nemyslí dobře. Důkazem je třeba jejich podpora vystoupení České republiky z Evropské unie nebo snaha o zrušení Senátu. Přitom zvláště v poslední době se ukazuje, že horní komora je důležitým pilířem naší demokracie.

Budete mít do pondělí jasno i v obsazení sněmovních výborů?

Ano, tento týden musí být vše hotovo. Pochopitelně chápu nedočkavost médií a veřejnosti, ale jsem přesvědčena, že vše probíhá rekordně rychle. Je nevídané, že do měsíce od voleb budeme mít koaliční smlouvu i sestavu budoucí vlády a vedení sněmovny.

Nebojíte se, že váš optimismus narazí na pirátské fórum, kde dohody nemusejí být schváleny?

Od samého počátku máme velkou vůli, aby Piráti byli ve vládě, ke členům jejich koalice se STAN přistupujeme úplně rovnocenně. Jak mezi sebou nyní řeší výsledek voleb, necháváme čistě na nich. Je na Pirátech, jak celkovou dohodu o vládě vyhodnotí. Vycházím ale z toho, že ve smlouvě PirSTAN je napsáno, že spolu půjdou do opozice, nebo do koalice. Pokud někdo ctí dohody, tak to asi směřuje k účasti Pirátů ve vládě. Dosavadní korektní průběh jednání to podporuje.

Vytvoříte pro Ivana Bartoše ministerstvo digitalizace?

Nevím, zda ho bude obsazovat Ivan Bartoš, zatím nemáme informace, kdo z koalice PirSTAN na jaký resort míří. Ministerstvo pro digitalizaci ale nebude úřad s novou budovou a aparátem, bude ho řídit ministr bez portfeje, který bude mít na starost koordinaci elektronizace všech resortů a jejich propojení. (koalice se později dohodla, že digitalizace bude pod ministerstvem pro místní rozvoj - pozn. red.)

Bude mít v tom případě potřebnou sílu k prosazení svých záměrů?

Ve chvíli, kdy bude členem vlády, tak ano. Už před volbami jsme odkazovali na Velkou Británii, kde se digitalizace díky váze příslušného ministra ve vládě povedla a je dobrým příkladem, a to už od dob konzervativního premiéra Davida Camerona.

Zmínila jste Velkou Británii, a tak bych ráda připomněla, že právě tato země pod konzervativním premiérem Johnsonem je lídrem zelené politiky, což dokládá i jeho projev na klimatické konferenci v Glasgow. Její ekologické ambice jsou vyšší, než má Unie. Bude TOP 09 stranou, která ve vládě bude prosazovat zelenání české společnosti a průmyslu?

TOP 09 si v posledních letech vybudovala velkou erudici a expertní zázemí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. V rámci koalice SPOLU jsme našli shodu, která je přijatelná i pro její zdrženlivější členy. Víme, že pokud nezačneme rychle plnit to, co jsme si předsevzali, nebude cesty zpět. V Česku se na to doposud nahlíží optikou, kolik nás bude stát, když přejdeme na bezemisní zdroje. Já bych ji chtěla změnit na otázku, na kolik by nás vyšlo, kdybychom to neudělali. Cena, kterou bychom zaplatili, by byla mnohem vyšší, a nejde jenom o finance. Je nutné se tomu věnovat i v oblasti vědy, výzkumu, podpory inovací a modernizace průmyslu. Chceme být v této věci tahounem, nikoli zemí, která to vnímá jako brzdu svého rozvoje.

Přistoupíte po 8. listopadu k aktivaci článku 66 Ústavy České republiky, kterým se část prezidentských pravomocí dočasně převádí na premiéra a předsedu sněmovny? Nebojíte se negativní odezvy ve společnosti?

Přála bych si, abychom to vůbec nemuseli dělat, protože nikoho z nás netěší, že se takovou věcí musíme zabývat. Rozhodně to nechceme uspěchat, není pravda, že bychom lačnili po odebrání pravomocí panu prezidentovi. Zároveň ale musíme mít na paměti, že pokud je dočasně nebude moci vykonávat, nesmíme paralyzovat Českou republiku. Je nezbytné, aby nová vláda rychle řešila energetickou krizi a covid. Proto bychom museli postupovat v souladu s ústavou a aktivovat článek 66. Obě komory se dohodly, že si vyžádají zprávu o aktuálním zdravotním stavu pana prezidenta a podle jejího znění učiní nezbytné kroky.

Nakonec bude ale rozhodnutí na politicích, nikoliv na lékařích. Počítáte s touto odpovědností?

Ano, je to jedna z našich ústavních povinností, k níž přistoupíme s maximální vážností. Často slýchám, že je přece přirozené, když je člověk nemocný, a i prezident může být z tohoto důvodu neschopen vykonávat svoje pracovní povinnosti. To je jistě pravda, ale zároveň platí, že kdybychom připustili prezidentovu nezpůsobilost vykonávat pravomoci neomezeně dlouho, řekli bychom tím, že ho vlastně vůbec nepotřebujeme. To by bylo mimořádně dehonestující ve vztahu k úřadu hlavy státu. Nejde totiž jenom o povolební situaci a jmenování nové vlády, ale je tu padesát soudců, kteří čekají na uvedení do svých funkcí, a řada dalších kroků.

Když všechny tyto věci vezmete v úvahu, včetně možného uzdravení Miloše Zemana a jeho aktivního vstupu do formování kabinetu, věříte, že Česko bude mít do Vánoc Fialovu vládu?

Děláme vše pro to, aby mělo a aby nová vláda mohla co nejdříve začít spravovat zemi a řešit všechny krize, kterým čelíme. Chceme plnit předvolební sliby s důrazem na to, že neopomeneme ani ty, kteří nás nevolili.

Přemýšlíte o tom, že byste byla v českých dějinách první osobností, která by z pozice předsedkyně sněmovny jmenovala premiéra?

Takto o tom neuvažuji, ale nedávno mi jeden novinář řekl, že vlastně budu taková poloprezidentka. Přišlo mi to úsměvné, ale ke všem funkcím, které jsem kdy zastávala, jsem vždy přistupovala s plnou vážností a odpovědností. Je pro mě nesmírně důležité, abychom nezklamali a abych se každé ráno mohla podívat do zrcadla s tím, že dělám všechno, co je v mých silách, aby naše cíle byly naplňovány.

Kdo je Markéta Pekarová Adamová

Narodila se 2. října 1984 v Litomyšli.



Vystudovala bakalářský obor andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě UK v Praze a obor ekonomie a management v průmyslu na ČVUT. Roku 2011 obhájila diplomovou práci Diversity management a získala titul inženýrky.



Téměř čtyři roky pracovala ve společnosti T-Mobile, v letech 2008 až 2010 působila v personální a vzdělávací agentuře.



Věnovala se mezinárodnímu dobrovolnictví v dětských domovech v Arménii a Maroku, pracovala s postiženými lidmi v Srbsku a absolvovala environmentální projekt ve Skotsku. Spoluorganizovala české dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.



Od roku 2013 je poslankyní za TOP 09, v letech 2010 až 2018 působila jako zastupitelka městské části Prahy 8.



V listopadu 2019 byla zvolena předsedkyní TOP 09.