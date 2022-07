Cena pšenice klesá. Pečivo ale v nejbližší době nejspíše nezlevní, míní analytik

ČTK

Cena pšenice na světových trzích poslední dva měsíce klesá, ke snížení cen pečiva a dalších potravin to ale v blízké době spíše nepovede. Očekávat lze spíše výrazný pokles rychlosti zdražování, bude ale záležet na tom, jak se budou vyvíjet ceny energií. Do cen potravin se také může ještě promítnou zdražování například hnojiv nebo obalů. ČTK to řekl agrární analytik Petr Havel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pekařské výrobky. Ilustrační snímek | Foto: ČTK