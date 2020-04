Mají vysokoškoláci v posledním ročníku šanci dokončit studium v řádném termínu?

Ano, vláda již od příštího pondělí právě studentům nejvyšších ročníků vysokých škol umožní vstup do školních budov, aby mohli své studium dokončit. Maximálně v počtu pěti osob se budou moci účastnit individuálních konzultací se svými učiteli a také zkoušek. Individuálně mohou navštívit školní knihovny či studovny, ale pouze kvůli půjčení nebo vrácení knih.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Jak je to s maturanty? Počítá se s možností odmaturovat ještě v obvyklém termínu?

Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol budou moci od 11. května navštěvovat své školy podle jejich konkrétních podmínek, aby se na maturitní a závěrečné zkoušky či absolutoria připravili.

Vzdálená výuka by tak mohla být nakombinována s různými konzultacemi, ovšem za dodržení přísných hygienických opatření. Maturitní zkoušky bude možné uskutečnit v červnu, stejně jako přijímací zkoušky na střední školy.

Půjdou prvňáčci letos ještě před prázdninami vůbec do školy?

Od 25. května úřady umožní žákům prvního stupně základních škol osobní přítomnost ve školách. Nebudou se ale učit v běžných třídách, jen po skupinách o nejvýše 15 dětech, které se nebudou moci měnit. Pokud budou děti sedět v lavicích po jednom, nebudou muset mít striktně na obličeji roušky – záležet bude na rozhodnutí učitele. Při skupinových aktivitách či pohybu po společných prostorách školy se ovšem děti nošení roušky nevyhnou.

Kdy by mohli jít do školy žáci druhého stupně základní školy?

Ministerstvo školství plánuje, že v červnu povolí také žákům druhého stupně konzultace nebo občasné vzdělávací aktivity po menších skupinách žáků. Hlavní výuka ovšem opravdu bude až do konce června probíhat dosavadní vzdálenou formou.

Kdy se budou otvírat mateřské školy?

Bude záležet na jejich zřizovatelích. Děti se do nich budou moci vrátit zřejmě po 25. květnu, ovšem pouze v případě, že se provozovatelům podaří zajistit potřebná hygienická opatření. Podmínky, za nichž půjde provoz mateřských škol obnovit, budou uvedeny v manuálu, který připraví ministerstvo školství.

Jaká pravidla budu muset dodržovat, když chci opět prodávat své výrobky na farmářských trzích?

Nesmíte prodávat občerstvení určené k přímé konzumaci a také budete muset mít přímo na stánku pro zákazníky dezinfekci na ruce. Mezi vaším a sousedním stánkem také bude muset být dostatečný odstup a před ním se nebude moci vytvářet shluk lidí. Za splnění těchto podmínek ovšem bude zodpovědný provozovatel trhu.

Kdy budou moci otevřít autobazary?

Autobazary patří mezi provozovny, které mohou začít fungovat již v první vlně od 20. dubna. Musíte ovšem dodržet celou řadu přísných hygienických opatření. Vstoupit do autobazaru může jen omezený počet zákazníků, vozy musí být dezinfikovány před zkušební jízdou i po ní. Prodavač vybavený rouškou a hygienickými rukavicemi se může věnovat pouze jedinému klientovi. Bude si také muset nechat změřit teplotu, aby se potvrdilo, že není nakažený.

Kdy otevřou kadeřnictví?

Služby, kde se poskytovatel přímo dotýká těla svého klienta, a mezi ně patří také kadeřnictví, zákon považuje za epidemiologicky závažné, protože riziko nákazy je u nich vyšší než třeba právě v obchodě. Proto nejen kadeřnictví, ale také holičství, pedikúry, manikúry, solária, kosmetičky a maséři nebo poskytovatelé regeneračních a rekondičních služeb budou moci začít pracovat až od 25. května. Ještě déle, až do 8. června, si na otevření svých salónů počkají tatéři a tvůrci piercingu.

Budeme si konečně moci na veřejnosti sundat roušku?

O žádném termínu ohledně možného odložení roušek se zatím rozhodně nemluví. Podle ministerstva zdravotnictví bude záležet na dalším vývoji epidemiologické situace. Odborníci stále zdůrazňují nutnost tří zásadních opatření: kromě udržování dostatečného odstupu od ostatních a častého a důkladného mytí rukou je to právě neustálé zakrytí obličeje při pobytu na veřejnosti rouškou.

Kdy se do Česka vrátí obvyklá zábava, třeba tradiční velké koncerty a festivaly?

Naděje na jejich brzký návrat je velmi malá. "Jsem velmi skeptický k tomu, že by toto léto probíhaly nějaké masové kulturní akce jako hudební festivaly pro tisíce lidí," říká doslova ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.