„V režimu testování-očkování-prodělání jsme využili možnost, že vlastně už první dávka do určité míry chrání proti onemocnění. Proto od 24. května budeme moci využívat již aplikaci první dávky a uplynutí třech týdnů od této dávky užívat jako dobu, odkdy už se naočkování nebudou muset testovat,“ řekl Arenberger.

S jednou dávkou tak budou moci lidé nově například na zahrádku restaurace, jejíž návštěva je podle vlády nyní možná pouze s testem, po prodělání nemoci nebo po očkování.

Prodlouží se rovněž "chráněná doba" po prodělání covidu, tj. doba, kdy člověk nemusí být očkován a je považován za neinfekčního. Místo 90 dní bude činit 180. Po 90 se však lidé mohou k očkování přihlásit.

„Další mimořádné opatření, které jsme schválili, je v podstatě technického rázu. Na doporučení ministerstva školství, aby děti ve školách mohly používat šatny,“ doplnil ministr.

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se v dalších opatřeních nic nemění. Například děti budou muset mít dál během volnočasových aktivit respirátory nebo roušky. „Při orientačním běhu v lese roušky mít nemusí. Pokud si budou v hloučku povídat, tak tam samozřejmě roušky budou mít,“ vysvětlila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Šestý balíček, podle kterého bude Česko rozvolňovat ve chvíli, kdy bude incidence menší než 25 na 100 tisíc obyvatel týdně, zatím ministerstvo zdravotnictví připravuje. „Poklesy pod 50 nakažených nad sto tisíc obyvatel půjdou už pomaleji. Počítáme s tím, že do konce prázdnin se budeme pohybovat na 25 nakažených na 100 tis obyvatel. Poslední skupiny dětí jdou do školy v pondělí, musíme si nechat čas na vyhodnocení toho, co nám to udělalo v populaci,“ popsala Svrčinová.

Covid pasy

Vláda se v pátek zabývala i takzvanými covid pasy, tedy doklady o tom, že člověk je buď očkovaný, testovaný, nebo prodělal koronavirus. „Projednávali jsme také záležitost toho, jakým způsobem upravit zákon, který umožňuje vlastně využívání dat pro tzv. zelený certifikát a vůbec identifikace člověka z hlediska ztotožnění při prokazování, jestli máte platný, nebo neplatný - nevím, co tam řekl. Je možné tento certifikát získat přes stávající systém ministerstva zdravotnictví, ale postupně bude nabíhat možnost získat tento certifikát přes check pointy,“ vysvětlil ministr.

„Pro cestování budou vyžadovány testy, které schválila Evropská komise. Tady bych chtěla nabádat občany, aby si zkontrolovali, že testovací centrum dělá takové testy, které jim budou uznány,“ uvedla také Svrčinová.

Případné změny PCR a antigenního testování projedná vláda podle Arenbergera v pondělí. Premiér Babiš už tento týden v Mf Dnes zmínil, že by lidé mohli mít nárok na dva PCR testy nebo čtyři antigenní testy měsíčně. „Poolované testy, tedy testy z hlediska preventivní indikace, tam si dovedeme představit cenu kolem 300 korun,“ dodal.

Očkování proti koronaviru je podle ministra jedinou účinnou cestou, jak se dostat z pandemie. Ujistil, že lidé se nemusejí bát aplikace vakcíny nebo případných krevních sraženin. „Bezpečnost v porovnání s tím, co vyvolává covid-19, je výrazně vyšší než po očkování. Totéž platí při užívání hormonální antikoncepce nebo při kouření,“ popsal

Epidemie v Česku v posledních dnech zpomaluje. Ve čtvrtek klesl počet případů na 672, což bylo o stovku méně než ve středu. Je to zároveň nejnižší čtvrteční přírůstek od konce loňského srpna. Snižuje se také incidenční číslo, za posledních sedm dnů připadá v Česku 53 případů nákazy koronavirem na 100 tisíc obyvatel. V krajích je to od 21 v Karlovarském po 76 v Moravskoslezském. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Premiér Andrej Babiš v pátek oznámil, že z neděle na pondělí se v Česku otevře registrace na očkování proti covidu pro lidi mezi 35 a 39 lety. Od půlnoci z úterý na středu se budou moci k očkování přihlásit i lidé od 30 do 34 let. Předseda vlády předpokládá, že od června už se budou moci k vakcinaci registrovat všichni zájemci.

Arenberger a daňová přiznání



Ministr zdravotnictví se vyjádřil i k dokumentům, týkajících se jeho majetku, které dnes odpoledne Babišovi předloží. „Dokumentů je hodně. Snažil jsem se tam dát vše, co šlo. Obsahuje všechno to, co pan premiér požadoval. Vysvětluje to všechno a kromě pozemků, které jsou zadány v katastru, tam k žádnému zásadnímu pochybení nedošlo," řekl Arenberger. "Samotná daňová přiznání jsou v pořádku, došlo však k chybě při překlopení majetkového přiznání, ale to jsem už řešil s právníkem a opakovaně jsem se za to omluvil," dodal. S Babišem má podle svých slov vztahy nadále korektní.