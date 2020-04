Z pěti nově evidovaných obětí připadají podle údajů ministerstva na dnešní den dva mrtví. Páteční bilanci úmrtí pak ministerstvo rozšířilo na sedm. Jediným dubnovým dnem bez úmrtí s covid-19 tak stále zůstává středa 15. dubna.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Dnešní přírůstek potvrzených nových případů se večer pravděpodobně ještě o něco zvýší. Poslední dva dny ale klesal. V pátek přibylo 116 nakažených, ve čtvrtek 132 a ve středu 160.

Snižoval se také poměr počtu prokázaných nákaz k celkovému dennímu počtu testů. Od středy jich laboratoře každý den provedly přes 8000, o víkendu ale bývá počet nižší.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v úterý po Velikonocích uvedl, že lidé o svátcích polevili v dodržování opatření a na počtu nakažených se to v následujících dnech projeví. Rovněž náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předpokládal růst počtu nemocných po inkubační době zhruba za týden, tedy přibližně o tomto víkendu.

Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, k dnešnímu večeru jich bylo 1567. Na 100.000 obyvatel připadá v hlavním městě více než 115 nakažených. V Olomouckém kraji je na 100.000 obyvatel více než 97 případů nákazy a v Plzeňském kraji evidují na 100 tisíc obyvatel přes 90 nakažených. V Praze je i nejvyšší počet úmrtí, a to 70. Následují Moravskoslezský kraj s 19 oběťmi a ve středních Čechách zaznamenali 18 úmrtí.

Nemocnice se kromě viru potýkají i s kyberútoky

V posledních dnech se některé nemocnice v Česku potýkaly s kyberútoky. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha byly však odraženy. Nelze ale vyloučit, že dojde k dalším útokům. Hrozbu vnímá jako vážnou, zdravotnická zařízení podle něj dělají vše, aby se co nejlépe na možný útok připravila. Ministerstvo je v kontaktu s policií i s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

"Víme, že tady už proběhly určité pokusy, ty byly naštěstí odraženy. Zatím není nějaký zásadní problém v této chvíli, ale riziko tady je skutečně velice výrazné," řekl Vojtěch.

Podle něj se nedá vyloučit, že pokusy o útoky budou v následujících dnech pokračovat. "Hrozba je vážná, my ji nijak nepodceňujeme. Jediné, co můžeme dělat, je připravit se," řekl ministr. Zmínil například intenzivnější zálohování dat, aby nebyly chod nemocnic a zdraví pacientů nijak ohroženy.

Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha úzce spolupracuje s NÚKIB i s kybernetickou sekcí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Informace o tom, co je motivem útoků nebo odkud jsou vedeny, ministr nemá. Podle něj je to věcí policie.

NÚKIB hrozbu kyberútoků hodnotí na úrovni vysoká, tedy hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. Útoky jsou podle NÚKIB nyní v přípravné fázi, hlavně přes takzvané spear-phishingové kampaně. Phishing používají podvodníci k získávání citlivých údajů. Rozesílají e-mailové zprávy, jež často vyzývají adresáta k různým úkonům a zadání dat. Spear-phishing pak cílí na konkrétní adresáty.

NÚKIB doporučuje ohroženým zařízením, aby uživatelé počítačových systémů hlásili správci sítě otevření podezřelých příloh e-mailů v posledních dnech. Podle dřívějších vyjádření IT expertů oslovených ČTK může jeden útok vyřadit síť i na několik dnů, což je v současné epidemii koronaviru vážnou hrozbou.

Vir coviper

V noci na dnešek byla například terčem útoku Karlovarská krajská nemocnice (KKN). Dva pokusy o kyberútok ale nemocnice odrazila, nezpůsobily jí žádné škody. S podobnými útoky se správci sítě setkávají často, řekl ČTK mluvčí KKN Vladislav Podracký. "IT zaznamenali první útok v sobotu ve 23:51 RDP terminálového serveru a druhý útok dnes ve 2:15 útok na SSH webových serverů," uvedl Podracký. Podrobněji se správci sítě nemocnice z bezpečnostních důvodů vyjadřovat nechtějí.

Tuzemské nemocnice aktuálně ohrožuje virus pod názvem coviper. Do systému se dostane například e-mailem. V napadených počítačích způsobí, že nepůjdou nastartovat a nenaběhne v nich operační systém. Uvedl to server iRozhlas s odkazem na vyjádření antivirových firem Eset a Avast.

"Podle naší telemetrie, to znamená těch dat, které vidíme v našich systémech, a informací, které NÚKIB zveřejnil, tak se jedná o malware, kterému se říká coviper," uvedl pro Radiožurnál technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák.

Když se uživateli dostane do počítače, na obrazovce se mu objeví obrázek koronaviru, tedy šedé koule s červenými výstupky, a anglický text o tom, že počítač byl nakažený koronavirem a uživatel by neměl ztrácet čas tím se ho zbavit, protože to nejde.

Znepokojení nad kybernetickými útoky na české zdravotnictví vyjádřil i americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ten, kdo se podílí na takovýchto akcích, podle něj musí být připraven, že ponese následky svých činů.