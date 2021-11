Povinné očkování Čechů nad 60? Rada pro zdravotní rizika souhlasí, uvedl Babiš

ČTK

Vládní rada pro zdravotní rizika podpořila návrh, aby se povinně očkovali proti covidu-19 lidé ve věku nad 60 let. Před odletem na jednání s premiéry zemí Visegrádské skupiny do Budapešti to novinářům řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii, uvedl. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo z lidí starších 60 let zatím víc než 80 procent.

Očkování proti covidu. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Michal Bílek