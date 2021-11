Jsem proti povinnému očkování, řekla Schillerová. V opatřeních by ale přitvrdila

ČTK Redakce

Zavedení povinného očkování by podle ministryně financí v demisi a předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové trvalo v České republice dva roky, a to i kvůli nutným legislativním změnám. Na to podle Schillerové není čas. Není zastánkyní povinného očkování i proto, že člověk by si o svém těle měl rozhodovat sám, řekla v pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové. V opatřeních by ale Schillerová více zakročila proti neočkovaným.

Ministryně financí Alena Schillerová | Foto: ČTK/Deml Ondřej