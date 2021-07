Jedete pro rohlíky a rovnou si u toho „odskočíte“ na vakcínu proti covidu. Bez předchozí registrace, vyplňování internetového formuláře a čekání na číselné PIN kódy posílané na mobilní telefony.

Systém očkování neregistrovaných kolemjdoucích, který se minulý týden spustil v Praze, předčil očekávání.

V obchodním centru v Praze na Chodově i na hlavním nádraží se začaly tvořit i hodinové fronty zájemců a v metropoli tak od pondělí přibylo i třetí místo v obchodním centru na Smíchově.

Ministerstvo zdravotnictví proto podobná centra rozšíří minimálně do všech krajských měst. Ve většině případů bude centrum personálně zajišťovat některá z fakultních nemocnic, které spadají pod stát.

Ve středu se otevře nové místo ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. V přízemí obchoďáku se bude očkovat jednorázovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson a provoz centra zajistí FN Ostrava. Následovat bude centrum v Brně (od středy v OC Olympia a od čtvrtka Janáčkovo divadlo v prostorách bývalé restaurace Bohéma ) a ve Zlíně (PSG Arena).

Na příští týden se chystají i v Hradci Králové. „Hledáme vhodný prostor. A po vzoru Prahy by to opět mělo být velké obchodní centrum,“ popsal reportérovi Deníku krajský koordinátor očkování a někdejší senátor Jaroslav Malý. O místu ještě rozhodnuto není, předběžně by s tím souhlasili majitelé hradeckého OC Atrium.

Nejdřív razítka

Vznik očkovacího centra provází administrativa. Budoucí pracoviště totiž musí jako dočasné zdravotnické zařízení schválit krajská hygiena. „V Praze toto kolečko zvládli za 72 hodin. A domnívám se, že podobné by to mělo být i u nás,“ doufá profesor Malý. Některé kraje, například Karlovarský či Plzeňský pravděpodobně nebudou zřizovat samostatná pracoviště v obchoďácích, ale ve stávajících centrech určí dny či hodiny, kdy tam budou chodit lidé „jen tak“. (viz seznam na konci článku)

Centra pro neregistrované kolemjdoucí i nadále zůstanou doplňkem pro lidi, kteří z různých důvodů nechtějí či se neumějí registrovat. Zajistit větší proočkovanost populace tato centra kapacitně nedokáží, což ukazují data. Centrum v pražském obchodním centru Chodov za celý týden dokázalo naočkovat něco přes čtyři tisíce lidí, na hlavním nádraží více než dva tisíce lidí. Pro srovnání: Národní očkovací centrum v O2 Universum v Praze „udělá“ za jediný den i sedm tisíc lidí.

Ve všech bezregistračních místech, které byly dosud oznámeny, se navíc liší i podávané očkovací látky: Nejčastější je zatím (logicky) jednodávkový Johnson & Johnson, následovaný dvoudávkovými Pfizerem a Modernou.

Počet podaných dávek vakcíny proti koronaviru od začátku očkování v prosinci překročil 9,6 milionu. Aktuálně už má 4,3 milionu Čechů ukončené kompletní očkování.

Kde a co budou očkovat – dosavadní známá místa dle zjištění Deníku (stav k úterý 20.7. , 18.00)

Praha

- Hlavní nádraží, již v provozu, jednodávková vakcína od Johnson & Johnson

- OC Chodov, již v provozu, dvoudávkový Pfizer

- OC Nový Smíchov, již v provozu, dvoudávková Moderna

Ostrava

- Od 21.7. OC Fórum Nová Karolina Ostrava, v přízemí, jednodávková vakcína od Johnson & Johnson

Brno

- Od 21.7. OC Olympia Brno , Druh vakcíny: Pfizer a Johnson & Johnson

- Od 22.7. v Janáčkově divadle v prostorách bývalé restaurace Bohéma v Brně, Druh vakcíny: Pfizer a Johnson & Johnson

Olomouc

- Po 26.7. Nákupní centrum Galerie Šantovka, Druh vakcín: Pfizer a Johnson & Johnson

Hradec Králové a Královehradecký kraj

- Po 26.7., pravděpodobně OC Atrium, druh vakcíny dosud neoznámen

- Očkovací místo Edumed Jaroměř zahajuje 21.7. očkování bez předchozí registrace. V tomto režimu bude vakcinace probíhat ve všední dny od 14 do 18 hodin. „Věříme, že tato nová možnost přispěje k uspíšení očkování v době nastupující další vlny pandemie," říká vedoucí lékař očkovacího místa Jiří Veselý.

Ústecký kraj:

Ústecký kraj již na přípravě očkovacích míst bez registrace pracuje. Vzniknout má v OC Forum v Ústí nad Labem. Uvažuje se ještě o druhém, v úvahu přichází OC Central Most. Spustit je chtějí co nejdříve, předpoklad je do 14 dnů. Vakcíny by měly být k dispozici dvě. Buď jednodávková Johnson & Johnson, nebo dvoudávkový Pfizer/BioNTech.

Pardubický kraj:

Pardubický kraj bude očkovat neregistrované zájemce uvnitř očkovacího kamionu. Ten v týdnu od 26. července zaparkuje před Sokolovnou v Pardubicích a o týden později bude dva dny uvnitř areálu chrudimské nemocnice. Tak zvanou tečku, jak hlásají plakáty dalších očkovacích center pro lidi bez registrace, zde denně dostane až 150 osob. Zdravotníci budou v očkovacím kamionu aplikovat jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Pro neregistrované zájemce je v Pardubickém kraji prozatím připravena tisícovka dávek, které na začátku týdne do kraje dorazily.

Liberecký kraj:

Očkování lidí bez registrace bude spuštěno v první polovině srpna (s nejvyšší pravděpodobností od pondělí 9.8.). Kraj k tomu nechystá žádné speciální místo, ale využije již stávající velkokapacitní očkovací centrum v budově D v blízkosti Krajského úřadu Libereckého kraje. Očkováno bude vakcínou Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech. "Přednost však stále budou mít ti, kteří mají platnou registraci," upřesnil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Česká Lípa - Každý pracovní den od 19:30 do 20:30 hodin může jakýkoli zájemce přijít do areálu Nemocnice Česká Lípa, aniž by byl na očkování předem přihlášen, a vyčkat před očkovacím centrem, zda se neuvolní jedna či více dávek vakcíny určené k aplikaci v daný den. Pro využití této nabídky není nutná registrace ani rezervace v systému reservatic.

Plzeňský kraj

Hned na devíti místech se budou moci zájemci nechat očkovat proti nemoci COVID-19 bez předchozí registrace. Kraj teď vybral osm očkovacích center, kde bude možnost aplikace vakcíny v pátek 23. a 30. 7 v čase 8-13 hodin. Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni pak přidává navíc sobotu 24. 7. “Zvolili jsme stávající očkovací centra proto, abychom dodrželi vhodné podmínky k uskladnění vakcín a zachovali komfort pro očkované i zdravotnický personál,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová. Dva termíny kraj vybral proto, aby nenarušili stávající systém očkování v centrech. "Podle zájmu veřejnosti budeme pokračovat v srpnu," vysvětlila hejtmanka. Kraj navíc ve spolupráci s očkovacími centry vypravuje mobilní týmy do málo proočkovaných obcí. Ani zde nebude nutná registrace.

Očkovací centra bez registrace (termín pátek 23. 7. a 30. 7. v čase 8-13): EUC klinika Plzeň, nemocnice Privamed, Zdravotní ústav v Plzni, Klatovy kulturní dům, Domažlická nemocnice, Stod (kulturní dům), LDN sv. Anna v Plané, Sušická nemocnice, VOČM v Plzni (přidává sobotu 24. 7. v čase 8-13 hod).

Jihočeský kraj

Hejtman Martin Kuba se už nechal slyšet, že pro neregistrované kraj zřejmě částečně uvolní kapacitu některého ze současných očkovacích center. Ale rozhodnuto ještě nic není. „Možnosti zatím vyhodnocuje a zvažujeme. Konkrétní místo jsme zatím nevybrali,“ sdělil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Zlínský kraj

Bez registrace se ve Zlíně očkuje ve velkokapacitním centru v PSG aréně. „Pokud přijdou zájemci na očkování a nejsou dopředu registrováni, mají zde vyhrazenu speciální registrační kóji, kde si s nimi pohovoří lékař. A pokud se rozhodnou pro jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson&Johnson, tak po konzultaci s lékařem pokračují dál na očkování,“ vysvětlil na místě krajský koordinátor pro očkování Jiří Lučan.

Karlovarský kraj

Bez registrace se bude očkovat ve stávajícím očkovacím centru v KV Areně Karlovy Vary, o případných dalších místech se zatím jedná. V KV Areně bude doba pro zájemce o očkování bez registrace stanovena od 7. 8. 2021. Druh vakcíny – až podle dostupnosti.

Středočeský kraj

Středočeský kraj zvažuje zavedení očkování bez registrace zřejmě podle jihočeského modelu, tedy s vyčleněním konkrétních míst a dnů či hodin. Zatím není jasné, od kdy a na kterých místech by vakcinace mohla začít. Záležet bude podle vedení kraje na dostupných kapacitách prostorových i personálních.