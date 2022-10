Podle aktuálního návrhu ministerstva pro místní rozvoj by měla soustava stavební správy stát zejména na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Významnější stavby mají povolovat krajské úřady. Již se však nepočítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu plánovaného loni přijatou novelou z dílny ANO. Podle četných kritiků má ale předloha spoustu chyb různého druhu.

Proti návrhu, s nímž tento týden přišel na vládu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), se tak svými výhradami netají zástupci snad žádné ze skupin, které mají se stavbami co do činění. „Nám všem – projektantům, stavebníkům, samosprávám jako investorům veřejných staveb stejně tak jako občanům České republiky jde o dostupné bydlení, nové silnice, železnice, školy, školky, zatímco podle nás ministerstvo pro místní rozvoj tvoří zákon výhodný snad jenom pro úředníky,“ shrnul výhrady pár slovy předseda České komory architektů Jan Kasl.

Ještě dál jde ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. „Připadá mi to do nějaké míry od ministerstva drzé, takový návrh za stávající společenskoekonomické situace do vlády vůbec předložit,“ prohlásil. V navrhované novele mu vadí kupříkladu plánovaná úprava stavebních předpisů měst. Kupříkladu ty pražské tak tento návrh podle něj v podstatě zruší. „Tím ohrožuje desetitisíce připravovaných pražských bytů,“ posteskl si Boháč.

Návrat o deset let zpátky

Piráti, kteří stojí také v čele ministerstva pro místní rozvoj, se také dosud holedbali, že jsou průkopníky digitalizace. V tomto směru však podle Boháče tentokrát jimi vedený úřad zcela selhal. „To velmi zastaralé řešení, které nám ministerstvo předkládá, nás vrátí o deset let zpátky,“ prohlásil Boháč.

Novelu odmítají také podnikatelé. Podle Hany Landové z Hospodářské komory se dlouhé měsíce snažili s úředníky připravujícími zákon jednat, ti však o takové konzultace neměli zájem. „Bohužel musíme tento rok označit za promarněnou příležitost k diskusi,“ uvedla Landová. Na úředníky a jejich nezájem o připomínky k návrhům si stěžuje také Svaz měst a obcí. „My jsme třeba k diskusi nebyli přizváni vůbec,“ přizvukuje ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Ani on nejde při hodnocení navrhovaných změn pro silná slova daleko. Připomněl rovněž nedávané hodnocení dopadů regulace (RIA) návrhu novely zákona, které vzniklo na základě zadání samotného ministerstva. „Vyhodnocení nelze nazvat jinak než debaklem ministra Bartoše a jeho úředníků,“ prohlásil Kadeřábek. „V porovnání s komplexní rekodifikací, která byla přijata v loňském roce, dopadl nový materiál doslova jak sedláci u Chlumce,“ konstatoval.

Jasno bude příští středu

A jak se změnami pořídil Bartoš ve vládě? Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Hešíkové o budoucnosti novely zatím ministři nerozhodli. „Jedná se o tom a příští středu bude jasno,“ naznačila Hešíková.

Stavebnictví nyní vytváří asi desetinu hrubého domácího produktu Česka. V uplynulém období je zasáhla pandemie koronaviru, která přinesla nedostatek stavebních materiálů. Jejich ceny navíc začaly růst ještě před začátkem nynější energetické krize. Právě kvůli ní bude podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy třebaodkl rychle investovat do infrastrukturních staveb. „Z toho, co jsme měli možnost zjistit z návrhu zákona, mohu ujistit, že žádné energetické bezpečnosti nedosáhneme,“ dodal Nouza.