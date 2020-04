"Když člověk pomyslí na hraniční situaci, ano, tam se toho musí hodně zlepšit," poznamenal Scheuer. Zásobování je podle něj sice v Německu zajištěno, přesto se ale na hranicích často tvoří zácpy.

Týká se to například českých hranic, kde se ve středu kvůli českým kontrolám na dálnici D8 ve směru na Německo vytvořila několik desítek kilometrů dlouhá kolona. Fronta kamionů na výjezdu z Česka do Německa byla také na hraničním přechodě Rozvadov v Plzeňském kraji.

"Můžeme to řešit jen bilaterálně, protože nemáme žádný společný evropský závazek," míní německý ministr. "Velmi často musíme telefonovat s polským sousedem, s českým sousedem," podotkl a dodal, že na hranicích s Francií nebo Rakouskem to funguje lépe.

Kolony na západě Čech

Více než kilometrové kolony jsou opět na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Kvůli přísnějšímu režimu kontroly se čeká na obou stranách hranice, více na příjezdu do Čech, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. Na dálnici D8 dnes kolony nejsou.

"V Pomezí se ve směru z České republiky nyní čeká asi 45 minut, ve směru z Německa pak asi 120 minut," popsala Týřová. Na hraničním přechodu ve Vojtanově, který je určen pro pendlery, se čeká v obou směrech asi pět minut, přechod na Božím Daru je průjezdný bez většího čekání.

Zdržení na hranicích způsobuje nově zavedený režim odbavení na hranicích, kdy policie kontroluje všechny lidi, kteří překračují hranice.

V Ústeckém kraji se kolony na hraničním přechodu s Německem na dálnici D8 tvořily už v úterý a ve středu. Mluvčí krajské policie Jana Slámová dnes ČTK řekla, že nyní žádné fronty nejsou. Kolony nejsou ani na dalších přechodech v Ústeckém kraji. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl ČTK řekl, že zatím zůstávají u dálnice připraveny balené vody pro čekající a v případě potřeby budou dovezeny mobilní toalety. "Fronty aut zmizely ve středu večer a dnes se zatím žádné nevytvořily," uvedl.



V Rozvadově na D5 je menší fronta kamionů jen ve směru ze SRN

Před hraničním přechodem Rozvadov na Tachovsku na dálnici D5, největším v Plzeňském kraji, se dnes tvoří několikakilometrové fronty jen z německé strany. Na výjezdu z Česka do Německa, kde byly v úterý a ve středu deseti- až patnáctikilometrové fronty nákladních vozidel, se dnes velké fronty netvoří. Kvůli zrychlení průjezdu přidala policie na příjezdu do ČR jedno kontrolní stanoviště a nyní tam má tři, řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Martina Korandová.

Kolony kamionů se před Rozvadovem v minulých dnech tvořily kvůli kontrolám zavedeným jako opatření proti šíření koronaviru. Dlouhé byly kvůli tomu, že všichni dopravci po Velikonocích vyráželi do zahraničí. V pátek a v sobotu se očekávají větší fronty na příjezdu do ČR, protože se budou čeští řidiči vracet. Díky tomu, že policie přidala stanoviště, by už neměly být tak dlouhé.

"Na české straně teď kolona není, na německé je přibližně pět kilometrů. Ale my už reagujeme flexibilně, a když víme, že se tvoří kolony, tak přidáváme odbavovací stanoviště, takže v jednu chvíli může projet více vozidel a fronty jsou odbavované rychle," uvedla mluvčí.

Policisté na české straně kontrolují a evidují všechny lidi a vozidla při výstupu z ČR a vstupu do republiky. Údaje zanesou do mobilní platformy a vůz odjíždí. Většinou projíždějí nákladní auta.

Na dalším velkém silničním přechodu ve Folmavě na Domažlicku i na dvou menších v kraji je provoz plynulý. Regionální přechod Lísková na Domažlicku, který je z rozhodnutí vlády uzavřený, hlídá policie a voják. Přes přechod nikoho nepouštějí a posílají řidiče na Folmavu.

Kamionoví dopravci ve středu požádali vládu o úpravu hraničních kontrol, které podle sdružení Česmad Bohemia kolony způsobují. Plošné kontroly hlídají délku pobytu řidičů v cizině. Dopravcům vadí jejich nový režim, který eviduje pohyb lidí a to, zda nepřekračují 14 dní v zahraničí. V případě že ano, musí do karantény. Kontroly podle sdružení ohrožují bezpečnost provozu a zvyšují zdravotní rizika u řidičů.