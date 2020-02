"Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku," říká Nicole Studená, tisková mluvčí z Hasičského záchranného sboru ČR.

Co dělat při orkánu

Nezdržujte se v blízkosti větších stromů.

Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).

Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.

Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici).

Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.

Nechoďte do lesa.

Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu.

Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.).

Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Takovou spoušť napáchala vichřice loni v Česku:

Pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

Český hydrometeorologicky ústav zvýšil varování na extrémní. Ministerstvo dopravy ani ministerstvo průmyslu a obchodu nic nepodceňují, v pohotovosti je koordinační skupina, kterou včera ustanovil vicepremiér pro hospodářství a ministr Karel Havlíček. Drážní hasiči, silničáři, letečtí dispečeři, provozovatelé přenosové soustavy, energetici i další složky situaci monitorují, a to i v terénu, v provozu jsou call centra i on-line hlášení problémů. O aktuální situaci resorty průběžně informují na webech i sociálních sítích.

"Od půlnoci jsme preventivně na značkách, řešíme opatření kvůli orkánu Sabine, aktivity a opatření koordinuji se Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železnic, Řízením letového provozu, ČEZ i ČEPS," říká vicepremiér a ministr Karel Havlíček a dodává:

"Vypadá to, že vítr bude silnější, než se původně předpokládalo, nechceme nic podcenit. Nemusí to být nic vážného, ale je lepší být připraven. Vůbec poprvé funguje koordinovaná skupina veškeré dopravy a energetiky.“ Podle něj by lidé měli být opatrné a preventivně si nabili například počítače či mobily.

Orkán je nejvyšší stupeň Beaufortovy stupnice síly větru, zapisuje se jako 12° B. Označuje vítr o rychlosti 32,7 metrů za sekundu (118 km/h) a více. Orkán, který má dorazit během neděle do Česka, by měl dosahovat rychlosti až 125 kilometrů za hodinu.

Bouře doprovázená silným větrem dorazila v neděli ráno nejprve na Britské ostrovy. V Irsku bylo od rána bez proudu na šest tisíc domácností.

Následně dorazila i do Německa. Letecká společnost Lufthansa upozornila, že to až do úterý může ovlivnit mnohé lety, hrozí zrušení letů či výrazné zpoždění.