„Když jsem viděl průlet v tak nízké výšce, proběhlo mi hlavou: Panebože, ti se chtějí zabít.“ Tak vzpomínal na jedno z největších leteckých neštěstí minulého století v Československu svědek a letecký inspektor Peter Macko v dokumentu Osudové okamžiky. Let společnosti ČSA přesně před pětačtyřiceti lety, 28. července 1976, havaroval do rekreačního jezera Zlaté Piesky v Bratislavě. Na palubě bylo v době neštěstí 79 lidí, přežili jen tři. Nehoda se tak řadí k nejtragičtějším na území bývalého Československa.

Let společnosti ČSA 001 směřoval z Prahy do Bratislavy. Až do chvíle, kdy měl stroj přistát na nynějším Letišti Milana Rastislava Štefánika, bylo vše bez problémů. Posádku trápila jen malá drobnost – předchozího dne, kdy se letadlo Iljušin Il-18 vracelo z Tripolisu, se u jednoho motoru rozsvítila kontrolka.

Ona to byla čtyřka, ano?

Zdroj: DeníkJak později vyhodnotili vyšetřovatelé, za tragédií stála série nedorozumění a chyb. Kolem půl desáté dopoledne se letadlo blížilo k Bratislavě. Posádka a řízení letového provozu si ovšem špatně rozuměly ohledně letové hladiny. Letoun se řítil k přistávací dráze po velmi prudkém klesání. „Letadlo přistávání nedokončilo a začalo opakovat přiblížení,“ píše se ve znaleckém posudku k nehodě.

Řídící věž nařídila stroji, kterému piloti přezdívali Boženka, zatočit vlevo. Jenže pak došlo k další osudové chybě. Při předchozím sestupu se automaticky vypnul motor 3 na pravé straně. A při manévru mechanik omylem vypnul i čtvrtý motor. „Ono to byla čtyřka, ano?,“ dochoval se úryvek zmatené komunikace.

Stroj se navzdory opakovaným výzvám dispečerů k zatočení doleva prudce stočil doprava, minul řídící věž a zamířil rovnou doprostřed nedalekého přírodního koupaliště Zlaté Piesky.

Sardinky v konzervě

Přímo na místě zemřelo 75 lidí. „Po nárazu na hladinu se trup letadla zlomil. Nad vodu zůstala trčet zadní část. K jezeru nebyl dobrý přístup, obklopovalo jej kukuřičné pole. Záchranářům proto trvalo déle, než se dostali k vraku. Jako první tedy pomáhali lidé z okolí a návštěvníci koupaliště," píše slovenský server Sme.

Navzdory prudkému dopadu na palubě letadla zůstali čtyři živí. „První dojem byl zkličující. Bylo ticho, naprosté ticho. Až později se začaly ozývat různé vzlyky, ale všechno to bylo až komorní," popsal pro dokument Osudové okamžiky jeden z přeživších cestujících Jaromír Kratochvíl.

Lidé, kteří dorazili na místo neštěstí první, spatřili obraz zkázy. Na hladině plavaly kousky letadla. Zhruba uprostřed pak trčel kus trupu. „Nejdříve jsme tahali na břeh cestující v sedačkách, kteří byli roztroušení kolem. Pak přišel kluk s loďkou, naskákali jsme do ní a vydali jsme se k trupu," zmínil v dokumentu jeden z místních zachránců Zdenko Kastler.

Zatímco lidem, které zachránci nacházeli ve vodě, už pomoct nešlo, v trupu letadla, do kterého museli vysekat otvor, narazili na přeživší. „Zjevily se nám čtyři tváře. Bohužel, jen čtyři tváře. Ten pohled byl jak na sardinky v krabičce," poznamenal Kastler.

Krátce po převozu do nemocnice však jeden ze zachráněných podlehl zraněním, a tak se počet obětí zvýšil. Ze 79 lidí na palubě přežili pouze tři, dva Češi a jeden Francouz. Na koupališti Zlaté Piesky se už do konce léta nikdo nevykoupal.

Konspirační teorie

Vyšetřovatelům neštěstí se podařilo ještě před tím, než trup letadla zcela klesl pod hladinu, získat černé skříňky. Následné vyšetřování pak ukázalo, že za neštěstím stojí série chyb a nedorozumění. Kolem jedné z nejtragičtějších leteckých nehod na území bývalého Československa se však vynořila řada konspiračních teorií.

K jedné z nich přispěl mimo jiné přeživší události Jaromír Kratochvíl. Ten poskytl novinářům rozhovory a v některých tvrdil, že již po startu z Prahy začal hořet letadlu motor. Z politických důvodů mělo být podle něj poškozenému stroji zamítnuto přistání v Brně i Vídni. Tato verze událostí se ale nikdy nepotvrdila.

Obrovské štěstí měl známý hudebník Pavol Hammel. I on původně měl nastoupit na let 001. Nakonec ale let zmeškal, což mu zachránilo život. „Měl jsem letenku, ale když jsem přišel na letiště, tak jsem tvrdě zaspal, takže jsem přeslechl i výzvu. A to bylo moje štěstí," řekl hudebník před několika lety v rozhovoru pro Rádio Slovensko.