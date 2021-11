V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé vyhlášen loni v březnu, podruhé před rokem 5. října. Několikrát byl prodloužen a skončil letos 11. dubna.

Že vláda zvažuje kvůli zrychlující koronavirové epidemii jeho opětovné vyhlášení, řekla už dnes ráno Českému rozhlasu-Radiožurnálu hlavní hygienička Pavla Svrčinová. V pátek po jednání vlády ministr Vojtěch řekl, že vyhlášení nouzového stavu není nutné.

Za neděli přibylo 8244 nakažených. Počet případů v ČR překonal dva miliony

V nemocnicích je v současnosti téměř 4900 pacientů s covidem a vyhlášené opatření by jim umožnilo výpomoc mediků. Podle Svrčinové začíná chybět personál nejen v nemocnicích, ale také v domovech důchodců a v zařízeních sociální péče. V nemocnicích už nyní vypomáhá armáda.

Výpomoc armády v nemocnicích

Mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková dnes ČTK řekla, že armáda je v současné době nasazena ve 39 zařízeních. Slouží v nich 171 vojáků. Dalších 20 příslušníků pracuje ve dvou call centrech, ve kterých pomáhají hygienikům obvolávat lidi, kteří se setkali s nakaženým. Armáda má také v pohotovosti 25 mobilních odběrových týmů.

Výpomoc vojáků umožňuje nařízení vlády z loňského roku, které povoluje využití až 900 vojáků na pomocné práce v nemocnicích a v zařízeních se sociální službou. O nasazení rozhoduje Ústřední krizový štáb.

Nouzový stav kvůli tomu, aby museli očkovaní studenti lékařských oborů místo studia dělat v nemocnicích pomocné práce?

To, doufám, hlavní hygienička a @zdravkoonline nemyslí vážně!

Předpokládám, že nám to na vládě vysvětlí. — Robert Plaga (@RobertPlaga) November 22, 2021

"Nouzový stav kvůli tomu, aby museli očkovaní studenti lékařských oborů místo studia dělat v nemocnicích pomocné práce? To, doufám, hlavní hygienička a ministerstvo zdravotnictví nemyslí vážně! Předpokládám, že nám to na vládě vysvětlí," reagoval Plaga na twitteru.

Podle dosluhujícího ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) není nouzový stav zatím potřeba. „Za ministerstvo vnitra v této fázi nevidíme důvod vyhlašovat nouzový stav bez toho, aby proběhla jednání krizových štábů v krajích a aby tyto štáby zvážily, zda tato situace není řešitelná vyhlášením stavu nebezpečí,” nechal se slyšet Hamáček.

Aplikace Tečka má výpadky. Očkovací certifikát se může zobrazovat jako neplatný

Medici pomáhali v nemocnicích už loni na jaře a na podzim i na začátku letošního roku. V březnu se proti tomu vyslovila Asociace děkanů lékařských fakult, která upozornila na to, že to nepříznivě ovlivňuje kvalitu výsledků studia a do budoucna může vést k problémům v celém zdravotnictví.

Kompenzace pro podnikatele

Vojtěch po pátečním jednání vlády uvedl, že opatření proti šíření epidemie se mohou dál řídit pandemickým zákonem. Stav nouze by byl nutný, kdyby vláda omezovala například volný pohyb lidí, uvedl před víkendem ministr. Vyplývá to podle něj i z konzultací s právníky ministerstva zdravotnictví.

Vláda v demisi má dnes projednat rovněž podporu podnikatelů kvůli zpřísnění opatření proti covidu-19.