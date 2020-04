V úterý přibylo 82 nakažených, denní nárůst se tak třetí den drží pod stovkou. Proti předchozím dnům stoupl počet testovaných, laboratoře jich v úterý vyhodnotily 5867.

Podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných v daném dni od soboty klesá. V sobotu činil 3,51 procenta, v neděli 2,75 procenta, v pondělí 2,14 procenta a v úterý 1,4 procenta.

Nejvyšší počet potvrzených případů nákazy koronavirem z regionů v Česku je nadále v Praze, a to 1461. V hlavním městě je také největší podíl nakažených v přepočtu na obyvatele. Na každých 100 tisíc obyvatel Prahy připadá přes 107 zaznamenaných případů covid-19. Druhý největší podíl nakažených má Olomoucký kraj, kde je na 100 tisíc lidí zhruba 93 případů covid-19.

Metropole hlásí také nejvíce zemřelých lidí s covid-19 ze všech regionů, a to 68. Ve většině krajů evidují počty úmrtí v řádu jednotek. Většina zemřelých byla ve věku nad 75 let. Zhruba třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let a další třetinu lidé ve věku 85 a více let. Naproti tomu u nejmladších lidí - mezi nakaženými koronavirem ve věku do 25 let - nebylo doposud zaznamenáno žádné úmrtí.

Počet hospitalizovaných s covid-19 se v posledních dnech pohybuje kolem 430. K úterý mělo u 84 z nich onemocnění těžký průběh vyžadující intenzivní péči. Zhruba 330 nakažených, kteří byli v nemocnici, se už uzdravilo nebo bylo propuštěno do domácí karantény.

Denní nárůst množství potvrzených případů nákazy koronavirem se v předchozích třech dnech výrazně zpomalil. Zatímco v sobotu přibylo za den podle údajů ministerstva 170 případů, v neděli to bylo 89, v pondělí 68 a v úterý 82.

Zároveň ale do pondělí klesal i počet provedených testů na koronavirus, a to ze sobotních zhruba 4800 na přibližně 3200 denně v neděli i pondělí. V úterý jich laboratoře provedly téměř 5900. Celkem bylo provedeno 137.409 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3300.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v úterý řekl, že podle aktuálních údajů o počtu nakažených má Česko šíření nákazy pod kontrolou a bylo možné přistoupit ke zmírnění některých restriktivních opatření. Uvolňování ale podle něj vláda opět zmrazí, pokud by počet nakažených začal prudce růst.

Zmínil, že za razantní nárůst by považoval 400 nově nakažených za den. Zároveň upozornil, že toto číslo nelze vzít jako jediné kritérium, podle něj bude třeba sledovat i počty lidí na jednotkách intenzivní péče a lidí připojených na plicní ventilaci.