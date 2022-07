Hrnčířům, keramikům i výrobcům obkladů totiž dochází to nejzákladnější – hlína. „V současné době panuje nedostatek kaolinu. Pro náš obor je důležitý ten z Ukrajiny, kde teď ale zuří válka,“ vysvětluje keramička a vedoucí Ateliéru ŠUM v Praze Zuzana Klápšťová. Na Ukrajině se nachází téměř osm procent světových zásob kaolinu, což z ní dělá třetí největší zásobník po USA a Brazílii. Těžiště zásob leží na Donbasu.

Nahradit ukrajinský jíl může v Česku i dalších státech domácí produkce, velké náklady do Evropy míří také loděmi z Turecka. Řemeslníkům ale nemusí surovina z ciziny plně vyhovovat. Starosti to dělá zejména Itálii, která třetinu roční výroby kachliček a obkladů vyrobí z ukrajinské suroviny. „Kvalita je slabší. Jsou to tmavší suroviny. Ty z Donbasu jsou naopak velmi bílé a velmi plastické,“ uvedl nedávno předseda Italské keramické asociace Giovanni Savorani.

Obstojnou náhradu za ukrajinský jíl mají tuzemští výrobci keramiky podle Klápšťové třeba v kaolinu z Německa. „Ten je ale opravdu velmi drahý a ceny kaolinů se zvedají v podstatě každý týden,“ poznamenává Klápšťová.

Žhavé a drahé

Další složkou, bez které se žádný keramický výrobek neobejde, jsou barvy a glazury. U těch stoupla během krátké doby cena o desítky procent. „Rapidně se zvýšila cena zejména u bílé glazury. Před časem se její cena pohybovala okolo 70 korun za kilogram, minulý týden to už bylo 170 korun,“ vypočítává keramička ze Žďáru nad Sázavou Bára Štěpánková.

Moderní keramika se neobejde bez pecí na elektřinu nebo plyn. Drahé energie přitom trápí i keramiky. „Vypalujeme v pecích roztopených na teplotu mezi 1100-1200 stupňů Celsia. Než takové teploty pec dosáhne nahříváme jí několik hodin v kuse. Na plné pecky nejede sice celou dobu, ale v chodu je pro první výpal minimálně pět hodin v kuse“ vysvětluje Štěpánková. Výpal v peci se navíc provádí minimálně dvakrát a vypálení třeba hrnečků zaměstná pec i na třináct hodin.

Dotovaný koníček

Keramika je oblíbený materiál a kromě finálních produktů mají lidé rádi i její výrobu. Kurzy keramiky nebo keramické kroužky pro děti i dospělé patří mezi vůbec nejoblíbenější zájmové činnosti. Ceny za pololetí se liší podle regionů. Například v keramičce v Třemošné na Plzeňsku si za dvouhodinovou tvorbu pololetně řeknou jen 600 korun, v Praze je běžný i trojnásobek.

Od nového pololetí ale se ceny kroužků nejspíše zvýší. O kolik, to ještě nechtějí pořadatelé předvídat. Někde totiž radnice zvýšily svoji dotaci. „Ceny se zvedají několikanásobně, ale reálně jsme se snažili u kroužků ten skok ztlumit a poplatek jsme zvýšili jen nepatrně. Velmi tomu napomohlo, že naše město navýšilo školám a školním zařízením rozpočet, aby vykryly zdražení energií,“ popsal Deníku ředitel Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem Jan Eichler.

Některá zařízení ale možná budou muset omezit aktivity pro dospělé v odpoledních a večerních hodinách. „Je pravdou, že dospělí tvoří větší výrobky a hlíny spotřebují více než děti. Takže i ten výpal je u dospělých mnohem dražší. My jsme si už před časem zavedli pro dospělé přídělový systém materiálu na celý rok a ten se nám velmi osvědčil,“ dodal Eichler.