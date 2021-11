V diskusi výhradně oni poukazovali na nedemokratický přístup koalic či na ústup Pekarové Adamové od snahy stát se ministryní práce a sociálních věcí ve prospěch pohodlnější a méně náročné pozice. „Teď se jím stane bývalý kandidát na ministra zemědělství, který část kampaně strávil na traktoru,“ uvedl na adresu šéfa lidovců Mariana Jurečky poslanec ANO Aleš Juchelka.

Podle něj je škoda, že Pekarová Adamová i budoucí místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová „zahodily roky práce ve výboru pro sociální politiku a dál se jí nebudou účastnit“.

Místopředsedy sněmovny byli kromě Richterové zvoleni i Jan Skopeček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Věra Kovářová (STAN) a Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Naopak potřebný počet hlasů nezískali Radek Vondraček (ANO) a Tomio Okamura (SPD).

InfografikaZdroj: DeníkPoslanci se pravděpodobně brzy vrátí i k jednacímu řádu sněmovny, který v minulých letech kritizoval hlavně premiér Andrej Babiš. Podle něj se měla omezit délka vystoupení zákonodárců podobně jako v Bundestagu.

„Na klubu o tom zatím nebyla řeč, musíme se poradit,“ sdělil včera Deníku. Patrik Nacher uvedl, že sám za sebe by byl rád, kdyby se přesně zformuloval pojem přednostního práva, které mají předsedové klubů, stran, ministři a členové vedení sněmovny. Mohou mluvit kdykoliv a také na jakékoliv téma, aniž by byla otevřena rozprava. „Důležitější je ale to, aby počet přednostních práv odpovídal velikosti klubu,“ zdůraznil Nacher.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura řekl Deníku, že určitě nebudou navrhovat zkrácení lhůt na vystoupení. „My jsme to nechtěli v opozici, tak teď to nebudeme prosazovat,“ doplnil.

Záživnější interpelace?

Zásadní změny by ale mohla doznat podoba interpelací, aby byla záživnější. „Ministři Fialovy vlády na ně budou chodit, ale musíme je udělat trochu zábavnými,“ míní Stanjura. Vzpomíná na svou první interpelaci, kdy byl týden ministrem dopravy: „Dostal jsem od zlínského poslance za ČSSD sofistikované dotazy ke kanálu Dunaj Odra Labe. Parlamentní tajemník mi k tomu sehnal podklady na tři strany, ale já přišel k mikrofonu a řekl, že když se ten projekt chystá sto let a ještě ani nezačal, asi to dost vypovídá o jeho potřebnosti a kvalitě. Využil jsem tak 40 vteřin z pěti minut.“

Navrhuje, aby se odpovědi ministrů koncentrovaly do tematických bloků, takže jejich účast by byla zaručena a zbytek vlády by tam sedět nemusel. „Budu apelovat na všechny vládní poslance, aby neinterpelovali vládu. Přiznávám, že když jsem přišel jako nový poslanec, chtěli to po mně, a já to odmítl. Připadalo mi to trapné,“ dodal.

K dotazům na ministry ze stejné strany prý mají sloužit písemné interpelace, stejně jako detailní otázky na regionální záležitosti, o nichž ministr většinou nic neví. „Odpolední ústní interpelace typu Jak to děláte, že jste tak dobrý, pane premiére či ministře? A oni se zapýří a řeknou: Je to lepší, než jsme čekali. To opravdu nemá smysl a zbytečně se ubírá prostor opozici,“ je přesvědčen Stanjura.