Vedení kladenské společnosti Beznoska začínalo dostávat signály, že by ji mohli opustit klíčoví zaměstnanci. I to byl jeden z důvodů, proč od září plošně zvyšovala mzdy. „Přidali jsme na mzdách čtrnáct procent. Vedla nás k tomu celková situace, ale zaznamenali jsme také narážky, že by nám odešli klíčoví zaměstnanci. Více jsme přidávali nízkopříjmovým zaměstnancům,“ přiblížil majitel firmy, která se zabývá výrobou implantátů, nástrojů a operačních pomůcek, Petr Milota.