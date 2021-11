Fiala podotkl, že s hlavou státu v sobotu konkrétní jména neprobíral. Zeman se podle něho bude chtít minimálně s některými kandidáty na budoucí ministry setkat. "Jsem připraven na to, že je potřeba se bavit s panem prezidentem o tom, kdo bude zastávat jednotlivé pozice ve vládě. Zeman má právo setkat se s těmi lidmi a diskutovat o jejich představách," řekl Fiala.

Na dotaz k možným Zemanovým výhradám vůči některým z kandidátů Fiala uvedl, že je jasné, že prezident má k některým stranám blíže a k některým je jeho postoj mnohem kritičtější. "Ale to si myslím, že bude předmětem teprve našeho příštího setkání, jak doufám, a jak doufá i pan prezident, už osobního," poznamenal.

"Prezident republiky a předseda ODS se dohodli na budoucí spolupráci. S tím, že oba uvítali nabídku na pravidelné schůzky a pravidelná jednání," napsal na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident republiky a předseda ODS se dohodli na budoucí spolupráci, s tím, že oba uvítali nabídku na pravidelné schůzky a pravidelná jednání. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 6, 2021

Kroky k ustavení nové vlády by se podle Fialy měly odehrát v řádu týdnů. Na dotaz ČTK, zda by vláda mohla být do Vánoc, Fiala odpověděl, že to předpokládá. "Pan prezident projevil skutečně přání, aby to proběhlo rychle, aby se to nikde zbytečně nezdržovalo," řekl.

Bude ale záležet také na tom, kdy bude moci prezident opustit Ústřední vojenskou nemocnici. Jmenování vlády se má uskutečnit podle situace buď přímo na Pražském hradě, nebo na zámku v Lánech.

Zeman už v pátek řekl v telefonickém rozhovoru rozhlasové stanici Frekvence 1, že s Fialovým jmenováním předsedou nového kabinetu nebude problém. Babiš nemá zájem stát se premiérem, připomněl. Předseda ODS dnes řekl, že jeho zhruba půlhodinový videorozhovor se Zemanem se konal ve smyslu, že prezident předpokládá, že jediným, kdo sestavuje vládu, je právě on.

Pětice stran se už dohodla na koaliční smlouvě i s rozdělením vládních křesel a má také shodu na programu. Předsedové stran podepíšou koaliční dohodu v pondělí před zahájením ustavující schůze nové Sněmovny. Širší vedení ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN už smlouvu schválila, Piráti ji budou ratifikovat v hlasování členů až po podpisu.

Předseda ODS se prezidenta ptal i na zdravotní stav. Zeman podle něho uvedl, že se cítí stále lépe a je velmi optimistický. "Byl to, to mohu říct hned na úvod, Miloš Zeman, jak ho znám z dřívějška. Pan prezident je si plně vědom svých úkolů a toho, co má z hlediska ústavy v dalších dnech proběhnout," uvedl Fiala.