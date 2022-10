Elektrorevoluce je tu. Evropské dálnice zaplní dobíječky pro elektroauta

Evropský parlament udělal tento týden další velký krok směrem k rychlému přechodu od aut se spalovacími motory k elektromobilitě. Na dálnicích a silnicích první třídy by už za čtyři roky měla být dobíjecí stanice pro elektromobily, a to každých šedesát kilometrů. Dobít auto by měly do dvaceti minut.

Nová dobíjecí stanice pro elektromobily v Dolním Dvořišti, ilustrační foto | Foto: archiv E.ON