Kdy je nejvhodnější čas na odchod do penze? Počkejte do ledna, radí experti

Vybrat ten nejvhodnější moment pro odchod do starobního důchodu někdy bývá věda. Platí to obzvlášť pro přelom roku, kdy se důchody valorizují, a započítává se do nich tedy inflace. Třeba loni se seniorům vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do Silvestra, a to i za cenu důchodu předčasného. Letos je tomu podle odborníků právě naopak.

Senioři a penze - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock