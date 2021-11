Babiš prohlásil, že vláda v demisi bude dál pracovat. "Pokud bychom měli jenom topit a svítit, to by nám nová koalice vyčítala," uvedl na dotaz, zda hodlá omezit rozhodování kabinetu v závěrečné fázi existence.

Předlužený stát?

Působení vlády Babiš odmítl šířeji hodnotit. "Výsledky jsou jasné, odmítám teze, že bychom zanechali zemi v rozvratu, není pravda, že bychom byli předlužení," uvedl s tím, že kabinet se musel hlavně vypořádat s příchodem epidemie.

"Teď očekávám, že nás prezident pověří, abychom fungovali v demisi, já bych chtěl jen říct, že i když samozřejmě ve volbách hnutí ANO získalo nejvíc mandátů, akceptujeme, že vyhrála pětikoalice, která má 108 poslanců," uvedl Babiš.

Řekl také, že dostal informaci, že by mohl prezidenta Miloše Zemana navštívit příští týden v nemocnici. Prezident je v Ústřední vojenské nemocnici od 10. října. Kvůli protikoronavirovým opatřením nemocnice nemůže prezident přijímat návštěvy, což se má změnit příští týden, kdy bude Zeman z akutní péče předán do rehabilitační.

Vláda provedla ústavní krok den po ustavující schůzi nové Sněmovny, měsíc po sněmovních volbách. "Odcházíme do opozice a budeme aktivní opozice," uvedl Babiš. Ústavní právníci se rozcházejí v názoru na to, zda Babiš musí svou demisi Zemanovi sám odevzdat, nebo stačí její písemné předání. Na konci listopadu 2017 tak už učinil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Demisi své vlády na Pražský hrad poslal písemně. Bylo to poprvé, co odcházející český premiér nepřišel za prezidentem osobně.

O složení nového kabinetu nyní jedná koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů se Starosty. Do jeho jmenování povede zemi současná vláda v demisi. V pátek se sejde k opatřením proti šíření epidemie covidu.

Závěrečné hodnocení práce menšinového kabinetu ANO a ČSSD i spolupráce se sociálními demokraty, které poslaly výsledky říjnových voleb mimo Sněmovnu, plánuje Babiš až na dobu, kdy bude jmenován nový kabinet. To se bude odvíjet od dalšího postupu prezidenta. Zeman zatím lídra Spolu a PisSTAN Petra Fialu pověřil jednáními o složení nového kabinetu, což je neformální krok. Koalice v tomto týdnu uzavřela smlouvu o vládní spolupráci a koaliční program.

Končící kabinet byl jmenován v červnu 2018. ANO před tím uzavřelo dohody o koalici s ČSSD a o podpoře s KSČM. V polovině července pak vláda získala důvěru Sněmovny.