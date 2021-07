"Očkování jednoznačně funguje a je to vidět i na datech. Funguje v ochraně proti těžkému průběhu covidu a snižuje i nákazovost. Po aplikaci druhé dávky bylo u bezmála čtyř milionů očkovaných zachyceno jen přes čtyři tisíce nákaz," vysvětlil Vojtěch, podle kterého jsou dobrým krokem očkovací centra bez registrace a další takové by se mohlo otevřít v Brně.

Očkování je podle ministra jediným možným krokem, jak se vyhnout zahlcení nemocnic, které Česko zažilo v minulosti. Vojtěch rovněž varoval před nepravdivými informacemi, jež kolují po internetu o škodlivosti očkování.

Podle Kubka ovšem zatím Česká republika patří k zemím, které jsou v očkování spíše pod průměrem Evropské unie. Naopak v očkování zdravotníků je na tom Česko nejlépe. "Je jasné, že nic jiného, než očkování nemůže z dlouhodobého hlediska vrátit naše životy do normálních kolejí. Testy ze zdravotní indikace a bezplatné testy je potřeba zajistit pro děti, nebo v případě, je-li k tomu zdravotní důvod," poznamenal Milan Kubek.

Test není vstupenkou

Dále podotkl, že test nemůže být vstupenkou na koncert nebo do kadeřnictví. Podle jeho názoru totiž není možné akceptovat "černé pasažéry", kteří se chtějí vést na vlně kolektivní imunity.

Pokud se totiž nenechá co největší část populace očkovat, pak žádná kolektivní imunita nebude. "Co stihneme do začátku školního roku, to budeme mít. Poté už nemusí být možné očkování podstoupit a situace se může komplikovat," doplnil Kubek.

Povinné očkování?

Dále podotkl, že nejlepší by bylo udělat očkování povinné. To však v tuto chvíli v Česku není akceptovatelné. Podle Vojtěcha by se o povinnosti očkování měla vést širší debata a nejedná se o věc, kterou by měl sám rozhodnout ministr zdravotnictví. V úvahu pak přichází také „pojízdná prodejna s vakcínami“, která by jezdila po vesnicích.

Na paškál si však Vojtěch s Kubkem nevzali jen covid, ale také chřipkovou sezónu. „Máme objednáno více než milion vakcín proti chřipce,“ poznamenal Adam Vojtěch.