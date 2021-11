Ten rozdíl vidí na první pohled každý, kdo přejede hranice s Německem, nebo Rakouskem. U našich západních a jižních sousedů jsou některé příhodné oblasti větrnými elektrárnami doslova poseté, o Severním či Baltském moři u německých hranic nemluvě. V Česku ale aby větrnou elektrárnu pohledal.

Ke konci roku 2020 bylo v Česku instalováno pouhých 340 MW výkonu větrných elektráren. To je méně než jedna desetině ekonomicky využitelného výkonu tohoto obnovitelného zdroje energie. A jen jedno procento výroby elektřiny v České republice. To, co je ale ještě horší, je fakt, že se výstavba větrných elektráren v Česku téměř zastavila a s výraznějším využitím tohoto zcela čistého zdroje energie nepočítá ani energetická strategie končící vlády Andreje Babiše.

„Myslím, že je to hrozná chyba, co se u nás s větrnou energetikou stalo. Spoléhat se na to, že všechno v budoucnu vyrobíme jen v solárních a jaderných elektrárnách a v bioplynkách, to je ekonomický hazard,“ říká europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09. „Investoři vám řeknou, že v současné době se nová větrná elektrárna v Česku skoro nedá postavit,“ dodává europoslanec. Důvodem je hlavně odpor obcí a některých krajských samospráv. „To by ale vláda, která to myslí s přeměnou energetiky vážně, měla řešit a hledat způsoby, jak tento odpor zlomit. Jenže se nedělá nic,“ dodává Niedermayer.

Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkJeho slova potvrzuje i Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace Česká republika. „Je to určitě velká škoda. Je samozřejmě nutné, aby se větrné elektrárny stavěly v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí a nerušily krajinný ráz. Ale i při dodržení všech těchto podmínek je v Česku mnoho míst, kde mohou větrné elektrárny být a nejsou,“ říká.

„Jejich odhadovaný výkon by se vyrovnal několika jaderným blokům Temelínu,“ říká Rovenský. „Velkou výhodou oproti solárním elektrárnám je, že vyrobenou elektřinu z nich nemusíte uchovávat dlouhou dobu, ale pouze krátkodobě.“

Určitě lepší než ty sluneční

„Zatímco sluneční elektrárny dodávají energii především v létě, a vy ji potřebujete uchovat do zimy, fouká, byť s různou intenzitou, téměř neustále,“ dodává.

Končící ministr životního prostředí Richard Brabec odmítá, že by větrná energetika mohla hrát v Česku podobně zásadní roli jako v Německu či Švédsku. „My musíme jít samozřejmě jinou cestou. Takže nelze ušít jeden kabátek pro všechny a myslet si, že bude slušet všem,“ uvádí.