"Nejvyšší hodnoty byly dnes naměřeny v Polabí," uvedl Šopko. O jednu desetinu stupně Celsia méně než v Dobřichovicích naměřili meteorologové v Kralupech nad Vltavou. Ve středočeské stanici Mrzky vystoupala teplota na 35,3 stupně Celsia a v Praze-Komořanech na 35 stupňů Celsia. Následovaly Dyjákovice na jižní Moravě s 34,9 stupně Celsia.

Meteorologové před vysokými teplotami varovali předem, lidem doporučují dodržovat v horku pitný režim a omezit tělesnou zátěž. Na jihu a východě země mohou vysoké teploty doprovodit bouřky se silným větrem, krupobitím a přívalovým deštěm. V noci na středu bouřky přejdou do trvalejších srážek, uvedl ČHMÚ.

V severozápadní polovině Čech platí kvůli vysokým teplotám a suchu upozornění na nebezpečí vzniku požárů.

Silný vítr a popadané stromy

V pozdních odpoledních hodinách do Česka dorazily avizované bouřky, ty zpočátku zasáhly především území Jihočeského kraje. Před 18. hodinou začaly dopravu komplikovat popadané stromy, především na Strakonicku. Podle policejních informací byla kvůli odklízecím pracím uzavřená silnice v délce asi 380 metrů u obce Nišovice a s opatrností je průjezdná silnice u obce Malenice.

Kroupy o průměru i více než jeden centimetr padaly v úterý vpodvečer na Klatovsku. Doprovázel je prudký déšť, po němž se začaly po silnicích linout proudy vody. „Takové kroupy jsem snad v takovém množství ještě neviděl, bylo to jak bílá tma. Obával jsem se tak, že auto budu mít samý dolík, ale vypadá to, že to je v pohodě,“ popsal Deníku klatovský občan Petr Kolář.

Sedmaosmdesát událostí měli nahlášených zhruba do devíti večer kvůli úterní bouřce jihomoravští hasiči. Doprovázená silným větrem se prohnala krajem, kácela stromy, ničila střechy, některé domácnosti na Brněnsku odřízla od elektřiny.

Víc než stodvacetkrát museli vyjet převážně ke stromům popadaným na silnice hasiči na Vysočině v úterý večer. Po osmnácté hodině se napříč krajem prohnaly silné bouřky, které doprovázel nárazový vítr.

Intenzivní bouřka se během večera přehnala také Zlínským krajem. Do terénu vyhnala všechny jednotky profesionálních hasičů a také jednotky dobrovolných hasičů v dotčených oblastech.