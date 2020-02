Na základě údajů o uskutečněných obchodech vypočítala, že loni metr čtvereční zemědělské půdy v Česku stál v průměru 24,4 koruny. Průměrná cena půdy tak oproti předchozímu roku vzrostla jen o 1,3 procenta.

Firma Farmy.cz sleduje vývoj cen půdy již 15 let. Loni to bylo poprvé za celé sledované období, kdy tržní ceny půdy rostly pomaleji než inflace. Ta v minulém roce činila 2,8 procenta.

Nejdráže se půda prodávala v Praze a jejím bezprostředním okolí a v Brně, tam se za metr čtvereční platilo v průměru více než 35 korun. Jen o pár korun méně stála pole v úrodných okresech Kolín, Nymburk, Hradec Králové či u Kladna.

Naopak nejméně za půdu získali prodejci v okolí Jablonce nad Nisou, Jeseníku a Bruntálu, tam stál metr čtvereční v průměru méně než 18 korun. Dobře se platilo také za pole v blízkosti hranic s Rakouskem a Bavorskem.

Odborníci na obchodování se zemědělskou půdou nepočítají s tím, že by její cena v blízké budoucnosti rostla. "Očekáváme stagnaci, nebo dokonce mírný pokles," řekl Deníku Jiří Jaklín ze společnosti Agro 21. Podle něj se řada zemědělců v uplynulých letech zadlužila, na nákupy další půdy jim proto nezbývají peníze. "Mnozí si vzali hodně úvěrů, které musí splácet, což je zatěžuje," konstatoval.

Příliš optimisticky další vývoj nehodnotí ani Farmy.cz. "Po zatím srážkově velmi chudém zimním období nejsou výhledy pro rok 2020 příliš dobré," stojí v jejich zprávě. Zmiňují nízkou sněhovou pokrývku, klíčovou pro správné přezimování rostlin a doplnění podzemních vod a půdní vláhy před jarní sezonou.

To však podle nich neznamená, že by již nestálo za to do zemědělské půdy investovat. "Půda bude nadále zajímavou investicí pro konzervativní dlouhodobé investory, kteří kladou důraz na uchování hodnoty," uvádějí autoři zprávy z Farmy.cz.

Obdobný názor zastávají i čeští dolaroví miliardáři podle průzkumu, který mezi nimi loni již tradičně uspořádala J&T Banka. Investice do zemědělské půdy patří mezi nejzajímavější zdroje zhodnocení peněz podle pětiny z nich.