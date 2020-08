Podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové aktuálně chybí po nehodách dlouhodobě dvě jednotky CityElefant. Jde o jednotku poničenou při loňské nehodě na přejezdu v Uhříněvsi a jednotku z červencové nehody u Českého Brodu.

„Jejich náhrada bude obtížnější, neboť turnusová potřeba činí 63 jednotek na 71 jednotek inventárního stavu v Praze,“ řekla Rajnochová. Při provozu je podle ní třeba počítat také s přistavením jednotek do plánovaných vyvazovacích oprav, přistavením k pravidelné údržbě nebo s opravami provozních závad a poškození.

„V případě, že by nebyla některý den naplněna turnusová potřeba řady 471, pak plánujeme vystavení náhradní soupravy, v krajním případě by pak mohlo dojít k zeslabení některého oběhu, který by jel v jednoduché místo ve dvojité trakci,“ dodala Rajnochová.

Nejhůř vychází Regionovy

To se již děje například na trati z Prahy do Berouna. Náhradní soupravou je obvykle push-pull souprava s lokomotivou a patrovými a řídicím vozem. Problém může nastat zejména po zahájení školy, kdy jsou zdvojené soupravy u pražské příměstské dopravy prakticky nutností.

Z železničních nehod v absolutním počtu vychází nejhůře Regionovy. Aktuálně mají České dráhy kvůli kvůli nehodám odstaveno 11 z 210 jednotek řady 814.

„I když největší pozornost souvisí s událostmi v Perninku a Lázních Kynžvart, největší problém v případě násilných poškození u této řady představují střety na přejezdech, respektive s překážkou na trati jako jsou například spadlé stromy,“ dodala Rajnochová. I přes 11 poškozených jednotek u této řady aktuálně kryjí České dráhy turnusovou potřebu.