Poslední šance získat peníze z kupónovky. O akcie se přihlásily už tisíce Čechů

Deset až patnáct miliard korun. Tolik peněz z kupónové privatizace z 90. let možná stále zůstává na statisících nezařazených majetkových účtů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Odhaduje to alespoň Daniel Surmař, tvůrce on-line služby nazvané Zapomenuté miliardy. Jejím prostřednictvím chce zájemcům pomoci dostat se k těmto „spícím“ penězům. Na to, aby se přihlásili, ale mají čas už jen do konce září.

Lidé mají poslední šanci jak dostat peníze z kuponové privatizace. | Foto: ČTK