"Faktem bezesporu je, že nošení roušek je základní preventivní nástroj pro zamezení šíření onemocnění koronavirem. A když se podíváme na situaci v jednotlivých vyspělých státech nejen Evropy, ale i mimo ni, není to ani nic anomálního, spíše Česká republika je v tomhle anomální," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

O znovuzavedení roušek ve vybraných vnitřních prostorách a při cestování veřejnou dopravou rozhodlo ministerstvo zdravotnictví po konzultaci s epidemiology. Začátek září byl pak zvolen proto, že po prázdninovém období dochází k opětovnému nastartování pracovního a školního života.

"Dá se očekávat, že se začátkem školního roku a s vyšší sociální interakcí mezi lidmi budou čísla růst," vysvětlil Vojtěch. Kromě prodejen, obchodních center, úřadů, všech zdravotnických zařízeních či pošt budou roušky s nástupem podzimu znovu povinné i v kadeřnictvích a s výjimkou konzumace také v restauracích. Lidé je neodloží ani při podzimních volbách, svatbách, v prostředcích veřejné a hromadné dopravy, a to včetně mezimětské dopravy a taxislužby, a při vnitřních hromadných akcích. Roušky budou povinné i ve volebních místnostech při podzimních volbách.

Pokuty za nenošení roušek

Za nenošení roušek hrozí pokuty až ve výši tří milionů korun, upozornila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Dodala však, že podle ní se do této výše většinou nevyšplhají. Výjimku z jejich nošení budou ale mít děti do dvou let věku a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání.

"Nošení roušek se nevztahuje také například na sportovce, a to jak v tělocvičnách, tak fitness centrech. Další výraznou výjimkou jsou vnitřní koupaliště, sauny nebo lázeňské a léčebné bazény," doplnila Rážová.

Ministerstvo zdravotnictví ve středu rovněž oznámilo navýšení počtu míst u hromadných akcí, pokud u nich lze použít oddělené sektory. "Měli jsme maximálně pět sektorů, vně 1000 osob, uvnitř 500 osob. Je možné je navýšit až na deset sektorů s vlastním vstupem, zejména u větších hal. Uvnitř, pokud mají lidé roušku, nebude nutné sedět ob řadu. U vnějších akcí bude nutné mít jednu řadu volnou,“ popsal Vojtěch.

Za úterý v Česku přibylo 282 nových případů nákazy koronavirem, což je o 91 více než v pondělí. Zároveň stoupl i počet pacientů s těžkým průběhem onemocnění - aktuálně jich je nejvíce od 21. května, konkrétně pak 29. Celkem je v současnosti nemocných 4934 lidí, z nemoci se naopak uzdravilo 15 148 z nakažených. U většiny z nich měla nemoc mírný průběh.

Důležité opatření

Ministr zdravotnictví na středeční tiskové konferenci upozornil, že v každém okrese je v současnosti nějaký případ koronaviru. „Podívejte se, co se stalo v Izraeli. Druhá vlna nákazy byla způsobena tím, že byly otevřeny školy. Musíme vnímat riziko s tím spojené. Je to preventivní opatření, které jsme vyhodnotili jako důležité,“ varoval.