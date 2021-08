„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro trestnou činnost majetkového charakteru,“ potvrdila Deníku krajská policejní mluvčí Ivana Jelínková s tím, že v tuto chvíli probíhají úkony trestního řízení, a tak policie nemůže sdělovat bližší informace, aby nenarušila průběh trestního řízení

Podle dobře informovaného zdroje se orgány činné v trestním řízení zajímají o to, jak advokát nakládal s penězi, které mu byly klienty dány do úschovy. „Podle evropských advokátních předpisů, které platí i pro ČR, i podle stavovských předpisů České advokátní komory, musí být vedena vždy jednotlivá úschova na samostatném účtu u banky, který nesmí být úročený a musí být označen jako advokátní úschova, aby nepodléhal exekuci a nespadal například do dědictví po advokátovi, a na kterém mohou být vždy pouze finanční prostředky z jednoho obchodního případu. Až když jsou vyplaceny a účet je zcela prázdný, tak může být znovu použit. Tento advokát žádné úschovné účty nevedl, všechny peníze točil přes svůj běžný účet. A pokud na tom účtu poklesl zůstatek pod hodnotu jednotlivé úschovy, tak se dopustil zpronevěry, neboť užíval cizí prostředky pro svoji potřebu. Právě to se prověřuje,“ vysvětlil zdroj.

Zatímco policejní vyšetřování bude během na dlouhou trať, od České advokátní komory (ČAK) trest již za pochybení při provádění advokátní úschovy přišel. V kárném řízení, které nabylo právní moci letos v dubnu, byl právník uznán vinným. „Bylo mu uloženo kárné opatření, a to dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu 12 měsíců. V tuto chvíli tedy advokacii vykonávat nesmí,“ uvedla mluvčí ČAK Iva Chaloupková. Na dotaz Deníku také potvrdila, že komora je informována o pravomocném odsouzení advokáta v jiné jeho trestním kauze a bude na to reagovat. „Bude s ním proto vedeno další komorové řízení – tentokrát řízení o možném vyškrtnutí ze seznamu advokátů – tak jako s jinými pravomocně odsouzenými advokáty,“ informovala Chaloupková.