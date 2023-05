Zloděj se do kostela dostal po vypáčení vstupních dveří. Na místo vyjel kriminalistický technik, který zajistil stopy a ohledal místo činu. „Případ evidujeme jako trestný čin krádež. Po pachateli i odcizených věcech pátráme,“ dodala Brožová.

Farář Miroslaw Gierga si nepamatuje, že by se něco takového někdy v tomto kostele stalo. Je lidmi oblíbený a vyhledávaný a z vykradení je faráři velmi smutno. „Je mi to moc líto, obzvláště když jde o Vavřineček, který je nám tak blízký, nejen věřícím. Kostel je poutním místem, kde se schází mnoho lidí, nejen Chodů. Zatím neumím vyčíslit, jaká je finanční škoda, ale rozhodně větší je ta morální a duchovní, že se někdo rozhodl krást na Vavřinečku,“ řekl Deníku farář.

Jako nehoráznost to vidí i obyvatelé Domažlic. „To je strašné, co už si někteří zloději dovolí. Je to hnus, vykrást Vavřineček. Doufám, že ho policie dopadne. Nic takového si tady nepamatuji, to už je vrchol, že zloději kradou i v kostelích,“ rozhořčil se obyvatel Domažlic.

Rozhořčena je i zastupitelka Domažlic Lenka Bauerová. „Kostel na Vavřinečku je určitý místní symbol, ale ať už u tohoto, nebo jiného kostela se jedná o trestuhodné jednání a doufám, že pachatelé budou brzy dopadeni a potrestáni. Doufala jsem, že praktika vykrádání kostelů typická pro devadesátá léta je již za námi. Bohužel si tím dodnes u nás neseme dědictví mříží v téměř každém kostele, zatímco když přijdete do kostelů v Německu či Rakousku, můžete se zde svobodně posadit a rozjímat,“ okomentovala situaci zastupitelka.