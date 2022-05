Zfalšovala lékařskou zprávu, aby nemusela do vězení

Zkušení recidivisté by o jejím trestu řekli, že těch pár měsíců se dá odsedět na polovině zadnice. Soňa V. z Protivína to ale vidí jinak a dělá vše pro to, aby se trestu uloženému klatovským soudem vyhnula. Teď je dokonce podezřelá, že zfalšovala lékařskou zprávu. Koleduje si tak o prodloužení pobytu za mřížemi.

Ilustrační foto. | Foto: Profimedia.cz

„Policisté z oddělení hospodářské kriminality přijali oznámení o podezření z padělání lékařské zprávy. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu," uvedla bez bližších podrobností Dana Ladmanová z klatovské policie. Podle informací Deníku žena, narozená v roce 1995, byla klatovským okresním soudem odsouzena za zpronevěru. „Jako prodavačka zábavní pyrotechniky ve stánku v Horažďovicích si úmyslně ponechala pro vlastní potřebu tržby nebo zboží v celkové hodnotě přesahující 20 tisíc korun," řekl Deníku zdroj obeznámený s případem. Protože Soňa V. už byla předtím soudně trestána, soud zrušil předchozí rozsudek a uložil jí souhrnný trest ve výši osmi měsíců. Do věznice s ostrahou se jí ale vůbec nechce, nástupu se vyhýbá, jak může. Naposledy to ale přehnala. „Ve zprávě z psychiatrické ambulance upravila text. Přepsala ho v tom, smyslu, že z lékařského hlediska je překážka v jejím nástupu trestu," uvedl zdroj.

