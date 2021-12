Vše se odehrálo letos v červnu. Lukáš S., jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit, aby nemohla být identifikována poškozená, si ve společném bydlišti vzal z věšáku klíče od auta bývalé partnerky a odjel do Vimperku, kde z její karty vybral tisíc korun. Za ty podle svých slov koupil kvalitní slivovici a vrátil se domů, kde vydatně popíjel. V noci se pak s mladou ženou pohádal. Podle obžaloby jí vulgárně nadával a udeřil ji dvakrát pěstí do spánku. S křikem o pomoc utekla do ložnice, ale nezamkla se, neboť ve dveřích nebyl klíč. Snadno ji tak dostihl.

„Třikrát ji uhodil rukou sevřenou v pěst do oblasti levého spánku, kroutil jí ruce a následně ji uchopil do tzv. kravaty a povalil na postel, kde ji zalehl, a silou jí přiložil levou ruku na ústa, aby nekřičela, až se začala dusit,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně s tím, že poté ženu znásilnil. Pak odešel, ale následovaly další hádky, po nichž ji shodil ze schodů. Zraněná žena utekla a zavolala 158. Kromě toho se u Lukáše S. našel igelitový pytel s konopím a výrobek z něj.

OD TÉ DOBY NEPIJU, TVRDIL OBŽALOVANÝ

U soudu obžalovaný nezatloukal. „Toho, co se osudný den stalo, hodně lituji. Bylo to ovlivněné alkoholem, který jsem vypil. Od té doby nepiju, byl to navíc pro mne důvod k zamyšlení, aby se v budoucnu nic takového neopakovalo,“ řekl soudu Lukáš S., který uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Na jejím základě mu byl uložen trest ve výši 30 měsíců, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let. Po celou dobu musí být pod dohledem probačního úředníka. Státu propadly drogy a obžalovaný je také povinen uhradit zdravotní pojišťovně náklady na léčení poškozené ve výši zhruba 16 tisíc korun. „Soud považuje trest za přiměřený,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Martina Šimánková v odůvodnění, proč soud dohodu schválil. Verdikt je pravomocný.