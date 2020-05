Až deset let kriminálu hrozilo invalidní důchodkyni Monice Ernestové (55) z Klatov za to, že se podle obžaloby měla autem pokusit najet na pracovníka odtahové firmy, který jí nechtěl vydat její auto, jež jí bylo předtím odcizeno. Žena, která neměla nikdy oplétačky se zákonem, si ale může oddychnout. Klatovský okresní soud došel k názoru, že se trestného činu nedopustila. Může jít maximálně o přestupek. Ženě tak hrozí nejvýše pokuta.

Případ se odehrál již v listopadu 2018. Vše začalo tím, že Ernestové odcizili její Peugeot 107. Když to řešila na policii, podařilo se ho najít u Křištína. „Jela jsem na místo s policisty, kteří mi doporučili, abych ho nechala odtáhnout, neboť se s ním nedalo odjet, byl ve svahu u skály. Druhý den jsem proto navštívila pojišťovnu a odtah si zajistila, mám to jako součást povinného ručení. Řekli mi, že auto bude v Peugeotu Kalný, ale tam jsem ho nenašla,“ uvedla žena.

Do věci se totiž bez jejího vědomí vložil její otec, který její auto nechal odtáhnout do Štěpánovic. „Došla jsem tam pěšky a chtěla auto, ale oni mi řekli, že mi ho vydají, až jim zaplatím šest tisíc. To jsem odmítla, za prvé neměli právo mi auto odtáhnout a za druhé jsem to měla mít od pojišťovny zadarmo. A auto jsem tam nechat nechtěla, musela bych platit za každý den. Chtěla jsem proto z kanceláře zavolat policii, ale to mi neumožnili,“ řekla Ernestová. Pak odemkla si auto a rozhodla se s ním odjet. To se ale nelíbilo pracovníkům odtahového centra.

„Slyšel jsem motor. Ona nejdříve couvala, a když zastavila, postavil jsem se jí před auto a ptal se, zda si dělá srandu. Nestál jsem přímo proti autu, ale k jeho levému boku, zhruba tři metry před ním. Ona se rozjela, a to rychleji, auto zahrabalo. Kdybych neuskočil, tak by mě nejspíše srazila. Takto mě jen zrcátkem zasáhla do lokte,“ uvedl zaměstnanec.

Žena ale odmítla, že by na něj najížděla. „Nebyl před autem, ale z boku. Cloumal mi dveřmi, já se ale zamkla. Chytil mi zrcátko a lomcoval s ním. Jak jsem se rozjela, tak ho ulomil. Přitom se možná udeřil. Rozhodně jsem na něj ale nenajela,“ uvedla invalidní důchodkyně.

Po výslechu svědků i znalce z oboru zdravotnictví došel soud k názoru, že žena se trestného činu nedopustila. „Žena vjela do prostoru, kde se muž pohyboval, takže si musela být vědoma, že k nějakému zranění může dojít. Nepodařilo se ale prokázat úmysl způsobit těžké ublížení na zdraví. Případ byl proto postoupen k posouzení, zda nejde o přestupek,“ uvedl soudce Jaromír Veselý. Státní zastupitelství si proti tomuto rozhodnutí nepodalo odvolání, ženě tak hrozí maximálně finanční postih.