Soud ho navíc připravil i o černé BMW, s nímž přečin spáchal. Vůči rozhodnutí soudu se obviněný odvolal.

Luděk Soukup v době zákazu či pod vlivem neřídil poprvé a rozhodně za to nebyl poprvé trestán. Ovšem 13. květen 2019 se pro tehdy čtyřiačtyřicetiletého Luďka Soukupa stal osudným. Ten den v Chodově ujížděl policejní hlídce, nereagoval na výzvu k zastavení, v těle mu koloval pervitin a nakonec se svým BMW narazil do oplocení domu. „Ke zranění při nárazu nedošlo. Řidič hlídce přiznal, že si před jízdou vzal návykové látky,“ uvedla k případu policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že Soukup řídil v době zákazu, který mu domažlický soud uložil od srpna roku 2017 do srpna roku 2020.

Soukup se soudu ke všemu doznal. Důvodem, proč mařil soudní rozhodnutí, byly dlouhodobé partnerské neshody. „Měl jsem problém s manželkou,“ řekl soudu s tím, že policii ale tehdy neujížděl. Trest ho však neminul. Luděk Soukup je v řízení vozidel v době zákazu či pod vlivem zkušený recidivista. „Jeho trestná činnost se pravidelně opakuje. Nepomáhají nepodmíněné tresty, veřejně prospěšné práce či podmínky. Je to ignorace rozhodnutí soudu i předchozích trestů,“ řekl soudu státní zástupce, který navrhoval trest 18 až 20 měsíců nepodmíněně. Naproti tomu Soukupův obhájce navrhl obžalovaného netrestat. „Obžalovaný je již ve výkonu trestu, Krajský soud v Plzni mu udělil pět let za týrání. Navíc je ochoten v rámci výkonu trestu i po něm navštěvovat psychologa. Je si vědom, že jedná impulzivně. A co se týká toho nabouraného plotu, tak ten opravil,“ podotkl obhájce a doplnil: „Uložení dalšího trestu je neúčelné.“

Soud však rozhodl jasně, a dokonce přísněji oproti návrhu státního zástupce. „Jiný než nepodmíněný trest v tomto případě ani nemůže padnout. Vzhledem k předchozím přečinům a trestům je to ignorace pravidel. Kromě úhrnného trestu 24 měsíců nepodmíněně dojde k propadnutí věci, tedy černého BMW roku výroby 1999, s nímž obžalovaný přečin spáchal,“ řekl na závěr soudce Jan Švígler. Vůči rozhodnutí soudu se ale Luděk Soukup odvolal.