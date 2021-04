Zběsilý úprk nakonec skončil nehodou. Podle domažlické policejní mluvčí Dagmar Brožové na silnici třetí třídy projel ve velké rychlosti pravotočivou zatáčku, vjel do protisměru a skončil v příkopu. „Vůz se poté odrazil zpět na komunikaci a zase sjel do příkopu,“ popsala událost, která se stala minulý čtvrtek kolem 21. hodiny.

Řidič se podrobil testu na drogy, který byl pozitivní na amfetamin. Hlídka pak dotyčného zajistila a převezla do nemocnice, kde se podrobil lékařskému vyšetření. Policisté následně zjistili, že osmadvacetiletý muž neměl za volantem co dělat. Okresní soud Plzeň-jih mu totiž v srpnu 2017 uložil zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do letošního srpna.