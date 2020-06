Plzeňský krajský soud pokračoval v projednávání případu Georgiho D. z Bulharska, který měl loni brutálně napadnout ženu ukrajinské národnosti.

K napadení mělo dojít minulý rok 18. června. Poškozená se tu noc vydala z jedné z chebských ubytoven, kde žila, pěšky za svým přítelem. Na ubytovně v tu dobu pobýval také obžalovaný Georgi D., který si na ni cestou počkal a surově ji napadl.

„Když jsem šla podél silnice naproti svému příteli, už byla tma. Najednou jsem si všimla, že je mi v patách nějaký muž. Zdál se mi divný, šel velmi blízko mě. Poznala jsem, že jde o muže, který bydlí na stejné ubytovně jako já. Měla jsem s ním konflikt už jednou, když se mi snažil dobýt do pokoje,“ uvedla včera u soudu poškozená.

Pachatel chtěl ženu okrást o 12 tisíc. „Tu noc mě najednou zezadu udeřil do hlavy nějakým předmětem, asi baseballovou pálkou. Tou mě udeřil více než desetkrát. Začala jsem křičet a utíkat, ale ten muž mě dohnal a začal bít znovu pálkou do hlavy a kopat do zad. Cítila jsem, jak mi chce ukrást batoh, kde jsem měla peněženku s doklady a klíče. Nesla jsem v něm také 12 tisíc, kterými jsem si chtěla ráno u lékaře zaplatit chemoterapii,“ sdělila dále.

Muž po útoku utekl. Nedlouho po napadení našli poškozenou ležet zakrvácenou u silnice dva muži, kteří případ ohlásili na policii. Obžalovanému hrozí za pokus o vraždu až dvacet let vězení.