To, že někoho přivede jeho sexuální touha až před soud, není nijak neobvyklé. Causa, kterou řešil klatovský soud, ale neobvyklá byla – pachatelem sexuálního deliktu byl totiž teprve třináctiletý hoch. Byl přistižen při sexu s dívkou mladší 15 let. A nebyla jediná v jeho posteli. Školák vyvázl s mírným trestem, neboť mimo jiné uznal, že na sex je moc mladý, a začal se místo něj věnovat koloběžce.

Žáka šesté třídy přímo při činu přistihla jeho matka. Promluvila mu do duše, ale protože syn nežil s ní, ale s otcem, a navíc s ním byly v minulosti problémy, probrala záležitost i s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Ten jí doporučil vše oznámit policii, což se stalo. Chlapec se doznal, že ve 13 letech měl pohlavní styk hned se třemi dívkami – dvěma bylo čtrnáct, jedné patnáct. Dodal, že vždy to bylo z obou stran dobrovolné a že vždy použil kondom. Toho, že by to neměl dělat, si byl vědom.

Školák se dopustil pohlavního zneužití, vzhledem k jeho nízkému věku je ale trestní stíhání nepřípustné. Policie proto případ odložila. Doputoval ale ke speciálnímu soudu pro dětské pachatele. Tam chlapci pomohlo, že se polepšil. „Začal bydlet u babičky, která na něj byla přísná. Místo sexu s dívkami se začal věnovat koloběžce. Přislíbil také spolupráci se školním psychologem,“ řekla Deníku klatovská soudkyně Martina Šimánková.

V době, kdy vynášela verdikt, již byl nad chlapcem nařízen soudní dohled a spolupracoval se Střediskem výchovné péče Domažlice. Ona už mu proto uložila pouze napomenutí s výstrahou.