Záchranář se v práci opil, málem usnul na pacientce. Půjde před soud

Václav B. (38) z Klatovska dělal 16 let zdravotnického záchranáře. Byl spolehlivý, chválili ho nadřízení i pacienti kvůli jeho lidskému přístupu. Jenže letos v září se silně opil a i když měl přes dvě promile, jel na pomoc pacientce, která měla zdravotní problémy. Cestou do nemocnice na ní málem usnul. Hned po příjezdu dostal dýchnout a to byl pro něj konec. Ještě ten den skončil coby záchranář a teď už je jasné, že půjde i před soud.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Kramer

„Bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ potvrdila Deníku ve čtvrtek klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Jen Deníku řekl zdroj obeznámený s případem, Václav B. letos 23. září nastoupil noční směnu na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v Horažďovicích, kde působil coby zdravotnický záchranář. Před půlnocí vyjel spolu s řidičem k pacientce, která měla zdravotní obtíže. „Na místě si řidič všiml, že záchranář se chová podezřele a je z něj cítit alkohol. Protože se pacientce nevěnoval, převzal řidič iniciativu a rozhodl o jejím převozu do nemocnice sám,“ popsal zdroj, podle něhož seniorka uvedla, že záchranáři cestou v sanitce padala hlava a jednou na ní málem usnul. Matka v deliriu chtěla zabít čtyřletou dcerku, vyvázla s podmínkou V sušické nemocnici si opilosti Václava B. povšimla ihned i recepční, upozornila sloužícího lékaře a už to šlo rychle, brzy dorazila přivolaná inspektorka provozu ZZS. Opakované dechové zkoušky ukázaly v jednom případě až 2,5 promile. Záchranář byl vystřídán kolegou a do práce se už nevrátil, byť do té doby byl velmi dobře hodnocen. Ještě tentýž den rozvázal pracovní poměr dohodou. Proč se opil a kde, muž policii nevysvětlil, odmítl vypovídat. Podle známého Václava B. byl ale zřejmě důvodem alkoholového opojení enormní tlak na záchranáře kvůli covidu. Muž podle informací Deníku nastoupil krátce po události dobrovolné protialkoholní léčení. Pacientka vyvázla bez jakékoli újmy na zdraví. Protože ale mohl Václav B. ohrozit životy a zdraví lidí, zejména při poskytování první pomoci, byl obviněn z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten může dostat až jeden rok vězení.

